Путин: Зеленскому придётся делать то, чего так не хочется
Руководству Украины придётся идти на прямые переговоры с руководством ЛДНР, в противном случае конфликт в Донбассе не может быть урегулирован.
Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Полноценное урегулирование на юго-востоке, на Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик, и ни один конфликт в мире в новейшей истории не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также предлагал новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому начинать переговоры с ЛДНР.
«Мы не готовы к диалогу с сепаратистами», – в ответ заявил Зеленский во время визита в Париж.
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