18.07.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Путин: Зеленскому придётся делать то, чего так не хочется

Руководству Украины придётся идти на прямые переговоры с руководством ЛДНР, в противном случае конфликт в Донбассе не может быть урегулирован.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полноценное урегулирование на юго-востоке, на Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик, и ни один конфликт в мире в новейшей истории не решался без прямых переговоров конфликтующих сторон», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также предлагал новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому начинать переговоры с ЛДНР.

«Мы не готовы к диалогу с сепаратистами», – в ответ заявил Зеленский во время визита в Париж.

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