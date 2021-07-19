«Путина допекли». Кремль меняет позицию по Украине

19.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Киев своими некомпетентными действиями дал понять Москве, что дальше терпеть его выходки уже нельзя, и пора России решить украинскую проблему.

Об этом в эфире интернет-канала «Русский интерес» заявил экс-губернатор Псковской области и бывший управделами Совмина ДНР Евгений Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти украинцы довели Путина. Он очень терпеливый человек, но и его допекли. Серьёзнейшее событие – это подготовка наступления в Донбассе , которая реально велась, и были планы. Не знаю, хотел ли Киев наступать, но кто-то хотел. Может, тот же Вашингтон. И в Кремле отнеслись к этому крайне серьёзно. Они собрали свою группировку. Это вызвало международный скандал. И всем стало понятно, что дальше играть в эту игру уже нельзя», – отметил политик.

«Потому что сегодня они как-то разрулили, а в следующий не разрулят. А если даже разрулят, то в следующий раз России опять надо собирать группировку. А это стоит кучу денег и выглядит крайне странно – что мы такие крутые, а ничего не можем сделать», – сказал он.

Михайлов подчеркнул, что теперь в Кремле собираются коренным образом изменить ситуацию и решить украинскую проблему.

«Поэтому начали как-то менять курс по Украине. Реально Путина допекли, и ситуация дошла до того момента, что продолжать делать то же самое уже не совсем комильфо, и надо что-то менять. Нельзя на одни и те же грабли семь лет подряд наступать», – резюмировал экс-губернатор.