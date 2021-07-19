19.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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«Путина допекли». Кремль меняет позицию по Украине

Новости УкраиныКиев своими некомпетентными действиями дал понять Москве, что дальше терпеть его выходки уже нельзя,...

Киев своими некомпетентными действиями дал понять Москве, что дальше терпеть его выходки уже нельзя, и пора России решить украинскую проблему.

Об этом в эфире интернет-канала «Русский интерес» заявил экс-губернатор Псковской области и бывший управделами Совмина ДНР Евгений Михайлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти украинцы довели Путина. Он очень терпеливый человек, но и его допекли. Серьёзнейшее событие – это подготовка наступления в Донбассе, которая реально велась, и были планы. Не знаю, хотел ли Киев наступать, но кто-то хотел. Может, тот же Вашингтон. И в Кремле отнеслись к этому крайне серьёзно. Они собрали свою группировку. Это вызвало международный скандал. И всем стало понятно, что дальше играть в эту игру уже нельзя», – отметил политик.

«Потому что сегодня они как-то разрулили, а в следующий не разрулят. А если даже разрулят, то в следующий раз России опять надо собирать группировку. А это стоит кучу денег и выглядит крайне странно – что мы такие крутые, а ничего не можем сделать», – сказал он.



Михайлов подчеркнул, что теперь в Кремле собираются коренным образом изменить ситуацию и решить украинскую проблему.

«Поэтому начали как-то менять курс по Украине. Реально Путина допекли, и ситуация дошла до того момента, что продолжать делать то же самое уже не совсем комильфо, и надо что-то менять. Нельзя на одни и те же грабли семь лет подряд наступать», – резюмировал экс-губернатор.

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