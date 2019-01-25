Путину предлагают нейтрализовать путч в Венесуэле ответом на Украине

25.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Грубое вмешательство США в события в Венесуэле и неприкрытая поддержка американцами очередного государственного переворота должны получить жесткий ответ России на территории Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, что произошло в Венесуэле, с американской стороны, начнется серьёзнейшее обострение мировой ситуации и переход в новое качество. В связи с этим пришло время изменения нашего подхода по отношению к Украине.

Я не говорю, что нужны военные действия, но ряд вещей сделать нужно: прекращение украинского импорта, та или иная форма признания республик Донбасса, уравнивание в экономических и социальных правах жителей Республик.

В принципе, можно в Минске сделать огромный лагерь для украинцев, которые хотят уехать в РФ. Такая программа точно необходима», – отметил он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Венесуэле, которая находится в затяжном экономическом и политическом кризисе, осуществлена попытка государственного переворота при поддержке США.