Пузатенький дедушка с чемоданчиком: Симоненко пришёл в ЦИК

30.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Пользователи социальных сетей обсуждают фотографию главы, как оказалось, вовсе не запрещенной Компартии Украины Петра Симоненко, который накануне явился в Центризбирком, чтобы подать документы для участия в президентских выборах.

На фотографии, распространенной пресс-службой, упитанный и заметно подряхлевший Симоненко в свитере и с чемоданчиком ожидает, как две сотрудницы ЦИК заполнят необходимые документы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщал «ПолитНавигатор», наблюдатели полагают, что Симоненко пошел на сговор с националистическим режимом, в интересах которого, чтобы голоса жителей Юго-Востока были распылены, и во второй тур президентских выборов не смог попасть условный противник бандеровского курса.

Косвенно эта версия подтверждается тем, что кандидаты и офисы КПУ подвергались нападениям контролируемых СБУ праворадикалов в то время, когда активность коммунистов была невыгодна для власти, теперь же Симоненко беспрепятственно мог провести предвыборный съезд и осуществить поход в ЦИК.

Напомним, что еще во времена Виктора Януковича КПУ Симоненко пошла на сговор с олигархами, войдя в коалицию с Партией регионов взамен на получение нескольких «хлебных» должностей, например, главы таможни.

КПУ не вышла из коалиции даже тогда, когда стало очевидно предательство Партией регионов своих избирателей на Юго Востоке – «бело-голубые» начали агитировать за сближение с ЕС и критиковать «кабальные» газовые контракты с РФ.

В 2014 году партия Симоненко также помогла легализовать результаты государственного переворота на Украине – коммунисты продолжали посещать заседания Верховной Рады, когда там проводились незаконные голосования за назначения главарей Евромайдана на высшие государственные должности.