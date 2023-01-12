Пьяные подчинённые Бориса Джонсона занимались сексом на Даунинг стрит накануне королевских похорон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В апреле 2021 года, во время жёстких ковид-ограничений в Великобритании, в офисе премьера Бориса Джонсона состоялась вечеринка. По информации телеканала ITV News, соратники британского премьер-министра в ходе неё занимались сексом.

Общественность особо возмущена тем, что это произошло за день до похорон принца Филиппа, когда в Британии был общенациональный траур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Весной 2021 года в Великобритании действовали жесткие ограничения из-за пандемии коронавируса. Британцам разрешалось покидать свои дома только в определенных случаях, они должны были избегать контактов с людьми за пределами своего дома, и разрешались только собрания, организованные в «профессиональных целях». Тем не менее, в штаб-квартире премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг стрит, 10, регулярно проходили вечеринки с алкоголем. Британские СМИ назвали это дело partygate (от английского слова party – вечеринка).

Информация о самих вечерниках известна давно, но в свежем выпуске подкаста ITV News «Partygate: The Inside Story» сказано, что в ходе встречи 16 апреля 2021 года две пары соратников Бориса Джонсона занимались сексом. Одна парочка «щупала» друг друга на кухне, и затем перебралась в одну из комнат, другая – «пробралась в кабинет с выключенным светом». Всё это происходило в дни общенационального траура в связи со смертью принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II, похороны которого состоялись 17 апреля 2021-го.

Упомянутая вечеринка на Даунинг-стрит была посвящена прощанию с фотографом и директором по коммуникациям, которые прекратили сотрудничество с Борисом Джонсоном. На ней присутствовало около 30 человек. По данным британских СМИ, самого Джонсона не было на этом мероприятии, но он принимал участие, как минимум, в трёх других вечеринках на Даунинг стрит, 10. Скандал с вечеринками стал репутационной катастрофой для премьер-министра Великобритании, что способствовало его уходу с поста.

При этом в ITV News подчёркивают: расследование, проведенное полицией Лондона, показало, что штаб-квартира Бориса Джонсона «была адресом, где больше всего нарушался закон, связанный с ковид-ограничениями».

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского национального университета имени Ивана Франко.