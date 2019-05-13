13.05.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Пьяный украинский солдат на Донбассе порезал своих сослуживцев

В Донбассе украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ножевые ранения двум своим сослуживцам и скрылся с места преступления.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«11 мая, находясь на позиции в районе населенного пункта Новотошковское, военнослужащий 10-й бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевые ранения двум сослуживцам, после чего скрылся», – сообщил Яков Осадчий.

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Он также добавил, что на данный момент пострадавшие находятся в больнице Лисичанска, а беглец был объявлен в розыск.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что очередные небоевые потери, полученные в результате пьяной перестрелки в одной из бригад ВСУ, решили представить как боевые, и в доказательство «жестокого боя» миномётчики бригады обстреляли пригород Донецка.

 

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