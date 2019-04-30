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30.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Пьяный украинский военный устроил смертельное ДТП на угнанном «Урале»

Украинский военнослужащий, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не справился с управлением и врезался на угнанном «Урале» в линию электропередач.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«27 апреля в районе населенного пункта Кряковка военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, самовольно покинули свои позиции, угнав при этом автомобиль «Урал». Не справившись с управлением и зацепив столб линии электропередачи, многотонный автомобиль слетел в кювет и перевернулся», – рассказал он.

Филипоненко отметил, что в результате ДТП один военнослужащий бригады погиб и двое получили ранения.

«Небоевые потери командир бригады полковник Василий Зубанич традиционно подал в вышестоящий штаб как боевые, полученные в результате обстрелов якобы с позиций Народной милиции ЛНР», – добавил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забили до смерти пожилого жителя поселка Новотошковское Попаснянского района на Луганщине за то, что мужчина отказался отдать им свой мотороллер.

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