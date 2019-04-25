Пьяный ВСУшник открыл огонь из автомата по своим собутыльникам
Военнослужащий ВСУ после распития спиртных напитков поссорился со своими сослуживцами, после чего открыл по ним огонь из автомата.
Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«24 апреля во втором батальоне 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новозвановка после распития спиртных напитков между военнослужащими батальона произошла ссора, в результате которой один из них открыл огонь из автомата по своим сослуживцам. В результате стрельбы один военнослужащий украинской армии получил ранения», – рассказал представитель оборонного ведомства.
Он также добавил, что данную небоевую потерю командир бригады полковник Алексей Майстренко традиционно подал в вышестоящий штаб как боевую, полученную в результате обстрелов якобы со стороны позиций Народной милиции ЛНР.
Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали об инциденте, когда украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил «подшутить» над своими сослуживцами, бросив им в блиндаж боевую гранату.
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