Пьяный ВСУшник ради шутки взорвал своих сослуживцев

24.04.2019

Украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил «подшутить» над своими сослуживцами, бросив им в блиндаж боевую гранату.

Такую информацию озвучил сегодня во время брифинга официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он в очередной раз отметил многочисленные небоевые потери в рядах ВСУ, связанные с отсутствием дисциплины и низким уровнем морально-психологического состояния.

«В одном из подразделений 93-й механизированной бригады на позициях в районе населённого пункта Новосёловка Вторая украинский боевик по фамилии Пневский в состоянии сильного алкогольного опьянения решил подшутить над своими сослуживцами и бросил им в блиндаж гранату, правда, по привычке выдернул чеку. В результате удавшейся шутки сам Пневский получил множественные осколочные ранения, а два его сослуживца погибли», – сообщил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее в Народной милиции ДНР сообщали, что украинский военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подорвал гранатой себя и мирного жителя населённого пункта Бердянское.