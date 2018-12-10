Пять лет войны показали, что Киев способен на любые пакости – Бабицкий

10.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Имеются все основания доверять заявлению Народной милиции ДНР о готовящейся Киевом химической провокации и последующем наступлении, так как украинские спецслужбы давно ищут предлог для возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе.

Такое мнение в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал известный российский журналист и военкор Андрей Бабицкий.

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«Насколько я знаю Эдуарда Басурина, он человек, который не будет высасывать новость из пальца. Соответственно, армейский корпус ДНР располагает такими разведданными. Я думаю, что СБУ разрабатывает разного рода провокации, чтобы их можно было использовать в качестве предлога для наступления, для каких-то диверсий и ударов по ДНР.

Но вот, информация об одной из таких разработок попала в руки военных ДНР. Поэтому я ничего не исключаю. Пять лет войны показали, что Киев способен на любые пакости, его ничего не сдерживает и не ограничивает», – отметил он.

Напомним, как ранее сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинское командование планирует устроить крупную химическую диверсию в прифронтовом Мариуполе для получения предлога на проведение масштабной наступательной операции на территории ДНР.