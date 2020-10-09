«Пятая колонна» хочет устроить армяно-азербайджанские погромы в России, – депутат Госдумы

09.10.2020, Москва, Елена Острякова

«Пятая колонна» либералов постарается в условиях войны на Кавказе стравить азербайджанцев, армян и русских, проживающих в России.

Об этом в своем телеграм-канале пишет депутат Госдумы РФ Елена Панина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пятая колонна непременно постарается использовать азербайджанскую общину в России в целях разыгрывания национальной карты. Если жёстко надавить на азербайджанцев, начать разжигать национальную ненависть, вмешаются их покровители и противники во власти. В целях предотвращения конфликта элит накануне выборов центр станет спешно искать антикризисные решения, и вполне вероятно, может допускать ошибки. Стравить в России азербайджанцев, армян и русских – это стратегическая задача тех, кто строит планы по разгрому России в идущей войне», – пишет Панина.

В России, по ее данным, проживает около 2 млн азербайджанцев, большей частью в Москве.

«В России уже выросло целое поколение азербайджанцев, едва говорящих по-русски, не имеющих даже школьного образования, но хорошо владеющих четырьмя действиями арифметики. Они начинали в девяностых детьми, сутками вместо школы стоявшими за прилавками на рынках вместе со взрослыми, сейчас они выросли, у них родились дети, но за пределы диаспоры они никогда не выходили.

Они подчиняются своим старшим, у них своя иерархия и свои законы. Их лидеры тесно связаны с местными властями, их контролируют полиция и спецслужбы, они смогли подкупить многих чиновников и журналистов. Это стык легальной и теневой экономики, порождающей легальную и теневую политику», – пишет Панина.

По ее словам, в условиях мира азербайджанская община лояльна властям, но в условиях войны ситуация может измениться.

«Зависимость общины от исторической Родины больше, чем зависимость от места проживания. Здесь в общинах может возникнуть раскол – появятся те, кто активно поддержит войну, и те, кто постараются от этого уклониться. Столичный конфликт армян и азербайджанцев может превратиться в полноценную войну их союзников. Допустить этого мы не должны ни в коем случае», – пишет Панина.

Депутат предлагает вести предельно осторожную информационную политику, потому что любая несдержанная публикация в СМИ может стать детонатором беспорядков.

Напомним, что в июле после вооруженного конфликта на границе Товушской области Армении и Товузского района Азербайджана в Москве начались столкновения толп азербайджанцев на армян.

«Пресекать нужно исключительно жёстко. Исключительно! Монополия на применение насилия в России у российского государства. Если спустить ответственность за погромы хоть на чуточку, мало всем нам тут не покажется. Воюют – там, а здесь – ходят по струнке», – комментировал военкор Игорь Димитриев.