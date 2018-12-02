02.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Пятая точка подсказала Кравчуку: Переобувайся, старый проныра!

Недовольство населения положением дел на Украине достигло критической точки, невиданной за все годы «незалежности». Такое признание в эфире телеканала «112 Украина» сделал экс-президент Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Время очень сложное, очень напряжённое. В обществе настроения… Ко мне обращаются очень много людей, и я такой острой реакции, такого острого неудовольствия экономическими, социальными и другими проблемами, которые существуют в Украине, не встречал за всё время независимости. И это необходимо иметь в виду. И тут выборы президента, потом выборы парламента ложатся одно на другое с силой своего обострения. Ситуация чрезвычайно сложная», – констатировал Кравчук.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что Леонид Кравчук, вместе с Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, призвал проводить президентские выборы несмотря на введение военного положения на Украине.

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