«Пятипроцентный рост» ВВП Украины отменяется

18.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Новое правительство Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком не сможет выполнить обещания о 5% росте ВВП.

Об этом свидетельствуют показатели, которые заложены в проект бюджета на следующий год, заявил в эфире телеканала 112 экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суслов отметил, что нынешнее правительство приняло бюджет, который был разработан предыдущим Кабмином во главе с Владимиром Гройсманом.

«Правительство Гончарука внесло проект закона о бюджете, который готовился правительством Гройсмана.

Потому что основное содержание этого закона полностью соответствует бюджетной резолюции, разработанной правительством Гройсмана еще в мае этого года.

Соответственно, в закон о бюджете заложены и макроэкономические показатели, которые были утверждены Кабмином в мае этого года. Поэтому и темпы роста получаются на следующий год прогнозируемые – 3,3%, а вовсе не 5-7%, как обещал на протяжении ближайших пяти лет Гончарук.

Точно также в этом проекте закона не учтено очень многое, что обещало и говорило новое правительство и новая власть, включая президента», – заявил Суслов.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в следующем году ВВП Украины вырастет на 5%, а в целом за пять лет президентства Владимира Зеленского – на 40%.