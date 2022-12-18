Пятницкий: Любой гражданин, защищающий Отечество, достоин быть погребенным на Аллее Славы

18.12.2022  17:26 (Мск), Москва
Фёдор Иванов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия


Бойцы ЧВК «Вагнер» имеют право обладать статусом «Ветеран боевых действий» за участие в спецоперации России на Украине. Так общественный и политический деятель, руководитель движения «Гражданское право» Павел Пятницкий прокомментировал открытое письмо петербургского предпринимателя Евгения Пригожина. 

Пятницкий отреагировал на отказ администрации Санкт-Петербурга в захоронении погибшего «музыканта» Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы. Власти города до сих пор не предоставили ответа с причинами решения. 

Бойцы ЧВК «Вагнер» имеют право обладать статусом «Ветеран боевых действий» за участие в спецоперации...

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«В открытом письме Пригожина председателю комитета Госдумы по обороне предлагается наделение статусом «Ветеран боевых действий» всех сотрудников ЧВК «Вагнер». Я эту инициативу поддерживаю. Более того, таким статусом должны обладать все участвующие в СВО, в том числе добровольцы и мобилизованные.  

До сих пор многие из тех, кто воевал в Афганистане и в Чечне, такого статуса не имеют. Где-то сгорели архивы, где-то не поставили «командиры» боевые выходы и так далее. Помнится, отстаивали мы ребят из «Витязя» которые там были, но по бумагам не были. Все, от командира до военных прокуроров подтвердили, копии представлений на награждение госнаградами дали, но чиновники говорили «ничего не знаем, архивы сгорели», — написал Пятницкий в личном Telegram-канале. 

Деятель подчеркнул, что многие военнослужащие, которые несут службу в областях на границе с Украиной и защищающие Отечество от диверсантов, не имеют никакого дополнительного статуса. Как следствие, они не получают никаких преференций.  

«Это нужно менять. Защитники Родины зачастую сами нуждаются в защите своих законных прав и интересов. Наполеон сказал в свое время “Народ, не желающий кормить свою армию, будет вынужден кормить чужую”. Но наш народ Армию любит и уважает, а вот многие из тех, кто имеет большие полномочия и статус — видимо, нет.  

И это срочно нужно исправить. Любой гражданин, взявший оружие в руки для защиты Отечества, достоин в случае своей гибели быть погребенным и на Аллеи Чести и Славы и Доблести со всеми воинскими почестями, ибо победа всегда куется простым солдатом, а не генералами», — заключил Пятницкий. 

Ситуация возникла в связи с беспрецедентной бюрократией со стороны властей Санкт-Петербурга. Оказалось невозможным с должными почестями похоронить погибшего в связи с необходимостью получения дополнительного разрешения от подведомственного Комитету по промышленности ГКУ. Бойцы ЧВК “Вагнер” и другие добровольцы, как выяснилось, не попадают под критерии. 

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