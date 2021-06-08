«Пылают деревни, замерзают города». Украине грозит коммунальный ад

08.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если Россия перекроет транзит газа по украинской ГТС, Украина не сможет распределять по стране собственный добытый газ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае если Россия всё-таки снизит или прекратит вообще подачу газа, во что мне не хочется верить, но, тем не менее, если прекратит подачу газа через газотранспортную систему, мы даже не сможем внутри украинский добытый газ распределять по Украине. Для этого нужно создать определенное давление в этих всех системах.

И по поводу Авакова, который говорит, что могут там взорвать трубу – вы вообще когда-нибудь это видели, как взрываются магистральные газопроводы? Я это видел в городе Луганске. Это вообще страшное зрелище, это горят деревни и многое другое.

Вы когда-нибудь видели замерзший город? А я видел, это было в Алчевске, когда замёрз 100-тысячный город. Вы вообще понимаете, с чем и с каким багажом мы выходим в осенне-зимний период?» – выразил опасения Килинкаров.

Напомним, ранее ряд экспертов сошлись во мнении о том, что говоря об опасности взрывов на ГТС, глава МВД Украины Аваков сам может устроить эти теракты , чтобы создать еще один повод для обвинений России.

Также отмечалось, что в любом случае защищать ГТС Украины от терактов Авакову придется, в первую очередь, от своих подопечных, от которых не раз звучали угрозы взорвать трубу.