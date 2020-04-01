Пытаясь угодить США, Косово хитрит с отменой пошлин на сербские товары

01.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Отставленное «правительство» Косово Альбина Курти пытается вернуть себе расположение американских хозяев, пытаясь при этом сохранить политику принуждения Белграда к признанию независимости края.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Для Боснии мы полностью отменим [стопроцентные ввозные] пошлины, а для Сербии введем меры взаимности в соответствии с нормами CEFTA [Центрально-европейская ассоциация свободной торговли] и действующей европейской торговой практикой, – заявил поcле вынесения его кабинету вотума недоверия парламентом теперь уже и.о. «премьер-министра» Альбин Курти по итогу прошедшего накануне ночного совещания. – В торговых отношениях с Сербией применяемая маркировка должна соответствовать Конституции Косово и применяемым законам.

Речь идет о фитосанитарных сертификатах и подтверждающей документации на пищевые и непищевые продукты растительного и неживотного происхождения, подлежащие пограничному контролю, и ветеринарных сертификатах и документации на пищевые и непродовольственные товары, подлежащие пограничному ветеринарному контролю».

По словам Курти, действие новых пограничных норм начинается с момента подписания соответствующего указа, то есть с сегодняшнего дня и продлится до 15 июня. Пока же выполнять его будут все задействованные службы: пограничная полиция, таможня, ветконтроль и другие.

Решение отставленного, но продолжающего работать до назначения нового «кабинета» вызвало неоднозначную реакцию как в Косово, так и в Сербии. В частности, лидер Демократической лиги Косово, пробовавшей организовать парламентский альянс с движением Курти «Самоопределение», но впоследствии инициировавшей процедуру отстранения правительства, Иса Мустава уже заявил, что его политическая сила изначально была не против «мер взаимности», но не хотела принимать их без согласования с США и ЕС.

Это наглядно продемонстрировало насколько глава ДЛК опасается того, что симпатии Вашингтона могут вернуться к «Самоопределению», а решение «правительства» Косово было принято после согласования с американцами.

«Премьер временных органов самоуправления Приштины (так в Белграде называют органы власти албанских сепаратистов в Косово – ред.) объявил: давайте называть вещи своими именами, временную заморозку пошлин, и то условно, на самом деле введя новые карательные меры в отношении наших граждан и экономики, – прокомментировал косовское законотворчество директор сербской Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич. – Ситуация в связи с этим не обостряется, но и не возвращается к положению, которое было до введения антицивилизационных налогов на товары из центральной Сербии, но барьеры для торговли и передвижения людей и товаров как существовали, так и продолжают существовать».

Марко Джурич.

«Министр» экономики, занятости, торговли, индустрии, предпринимательства и стратегических инвестиций Косово Розета Хайдари разъяснила, что новые меры «правительства» Косово в основном коснутся продукции пищевой промышленности. Ранее сепаратисты сняли стопроцентные пошлины с ввозимого из Сербии в Косово сырья.