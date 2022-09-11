Работа Запорожской АЭС полностью приостановлена – когда РФ ответит на обстрелы Украины?

Работа Запорожской АЭС полностью приостановлена из-за продолжающихся украинских обстрелов – отключен единственный работавший на минимальной мощности энергоблок №6.

Об этом сообщил представитель пророссийской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, контролируемая РФ часть Запорожской области продолжает штатно снабжаться электроэнергией.

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Эксперты полагают, что при изменении концепции ведения СВО Россия могла бы давно показать Украине, чем грозят обстрелы АЭС.

«У меня есть один очень, возможно странный, и даже банальный вопрос: а доколе мы будем на это просто смотреть и не отвечать? На Украине нет ТЭЦ? Линий электропередач? Подстанций? Ну и всего прочего», – перечисляет телеведущий Андрей Медведев.

«Возможно ли «посадить на ноль» всю электроэнергетику Украины? Полностью – нет, но уничтожить ТЭС и оставить только оставшиеся АЭС в работе – да. В итоге будет только 15-20% выработки об необходимого объема», – считает политолог Марат Баширов.

«Почему бандеровцы, ведомые клоуном, а также поддерживающее их население, сидят со светом, газом, водой, туалетом и нос в табаке? Когда за поддержку нацистского режима они должны сидеть с голой дупой и без всех вышеозначенных и удобных utilities.

Заводы, в результате выведения из строя объектов энергетической инфраструктуры, должны стоять, а не выпускать и ремонтировать ВВТ…

Некоторые области Руины должны быть погружены в середину 19-го века; чем дальше от ЛБС, тем больший ущерб должен быть нанесен инфраструктуре, и прежде всего энергетике, чтобы был оказан необходимый стратегический эффект на ход войны», – поддерживает оружейник Влад Лобаев.