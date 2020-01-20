20.01.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
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Работать не умеют, воровать боятся – экс-депутат Рады о «Зе-команде»

Внешние игроки вмонтировали в вертикаль государственной власти Украины своих марионеток, подарив им привилегию кормиться из бюджета.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрел сюжет, как Зеленский принимает премьер-министра…  Слушайте, это же смешно, я очень люблю цирк, мне нравятся клоуны, но они вокруг уже начинают раздражать. Действующий премьер-министр в условиях, когда президент имеет колоссально высокий рейтинг доверия, это уникальная возможность для проведения серьёзных экономических, политических реформ для того, чтобы вывести страну из кризиса, у нас такого не было никогда. И вместо того, чтобы воспользоваться этим шансом, чем они занимаются в правительстве?

Они не понимают, чем они должны заниматься. Вы из диалога, что мы услышали, теперь понимаете, что они не управляют страной?  Страна держится на энтузиазме украинцев, которые шевелятся сами, платят эти налоги. Но заплатить это одна история, распределить их грамотно – история другая», – заявил Килинкаров.

«Скандал в Украине по поводу высоких премий по 400-500 тысяч, чем он вызван? Он вызван как раз тем, что эти люди воровать боятся, работать не умеют, выписывают себе премии и балдеют. Всё нормально.

Причём транснациональные корпорации и спекулянты даже не хотят оплачивать услуги этих менеджеров, вмонтированных в вертикаль государственной власти, из своего кармана. Они услуги, которые им оказывают, оплачивают из бюджета Украины», – добавил депутат.

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