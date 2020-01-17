Зеленский решил оставить «соросёнка» Гончарука – соцсети бурлят

17.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский не стал увольнять премьер-министра Алексея Гончарука, мотивируя этот тем, что тот ещё не рассчитался с кредитом доверия, доставшимся ему от общества.

Об этом сообщает Telegram-канала Офиса президента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Более того, Зеленский провёл с Гончаруком встречу и поставил перед правительством ряд неотложных задач. Среди прочих наставлений украинский президент распорядился наладить диалог с Верховной радой, где ещё сегодня представление, в которое превратил Гончарук объявление о своей отставке, закончилось криками «Ганьба!».

«Вы глубоко в экономике, глубоко во всех современных процессах, во всех процессах, происходящих в правительстве. Наши депутаты этого не знают. И когда они получают законопроекты решительные, иногда непопулярные, реформаторские, и у них нет времени даже нормально с ними ознакомиться, нормально поработать в комитетах – это ненормально. Наладьте этот процесс, наладьте диалог с депутатами», – заявил Зеленский.

Он отметил, что сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически.

«Общество в целом и я предоставили вам и правительству большой кредит доверия, потому мне кажется, вы ещё не рассчитались за этот кредит перед нашим обществом, и у вас много энергии это сделать», – подчеркнул украинский президент.

Что касается «кассетного скандала», где Гончарук невысоко отзывается об умственных способностях Зеленского, то президент Украины вместо увольнения потребовал от правоохранителей за две недели установить причастных к записи разговоров Гончарука, министров и представителей Нацбанка.

«Соответствующее задание глава государства поставил во время встречи с руководителями СБУ, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны», – сообщает Telegram-канал «Команды Зеленского».

Зеленский особо отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Одесский журналист Юрий Ткачёв назвал факт, что Гончарук остался даже после «кассетного скандала», неудачной провокацией олигарха Коломойского.

«Итак, мой прогноз оправдался: Гончарук остаётся. Печально, конечно. Но ещё больше опечалиться должен Игорь Валерьевич Коломойский и его друзья: провели такую классную спецоперацию, и всё впустую.

Они, похоже, ещё не поняли: ключевые решения о политике Украины принимаются за пределами Украины. Им бы раскопать что-то типа такого, что Гончарук что-то против Сороса или США вообще мутит – скажем, с китайцами договаривается. Тогда – да, тогда может быть», – написал Ткачёв у себя в Telegram-канале.

Известный российский политолог-международник Федор Лукьянов в своём Telegram-канале высказал мнение, что Зеленский побоялся искать нового человека и проходить все процедуры его инициации заново.

«Зеленский дал Гончаруку второй шанс. Отставку не принял. Пусть профан-хам ещё раз попробует.

Можно хихикать. А можно пожалеть. В существующей на Украине системе согласование премьера – это такой сложный процесс согласования десятков бизнес-интересов, что затевать заново просто безнадёжно. Лучше уж профан, но по договорённости», – отметил Лукьянов.

Украинский националист, юрист Андрей Смолий рассмотрел в видеоролике, что Зеленский встретился с Гончаруком в стиле Путина. В целом же, раздосадованный Смолий назвал происходящее «ганьбой» перед всем миром.

«Зеленский дал шанс Гончаруку. Не Верховная Рада Украины, которая голосует за правительство. Не коалиция. А Зеленский. В парламентско-президентской республике.

Конституцию ещё раз растёрли, а Украину превращают в Россию-2.

Повторюсь, что президент не «даёт шанс» премьеру. Президент не требует отчетов от премьер-министра. Президент не увольняет главу правительства.

Ту картинку, которую наблюдаем – это позор перед всем миром. Нельзя так презирать законы и пренебрегать государственным устройством», – сокрушается у себя в Telegram-канале националист.

«Сегодня, в своей внутренней борьбе и желании устроить шоу власть переступила еще одну красную линию. Она окончательно показала, что Украина движется по сценарию тоталитарного государства, где нет парламентаризма и демократии», – добавил Смолий.