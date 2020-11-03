03.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, СМИ
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Работавший в Донбассе военкор возглавит издание, издевавшееся над ополченцами


Российский военкор Александр Коц будет в ближайшее время руководить газетой «Комсомольская правда в Беларуси».

Эту информацию он подтвердил в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я действительно в Минске и на какое-то время возглавлю издание «Комсомольская правда в Беларуси». Не секрет, что газета поставлена в условия, при которых она запрещена к печати и распространению. В том числе – по подписке. При этом белорусские власти выразили недоверие главному редактору Андрею Левковскому. Он переведен в центральный аппарат КП в Москву», – написал Коц.

Проблемы у белорусской «Комсомолки» возникли после того, как редактор российской версии газеты Владимир Сунгоркин заявил еще перед президентскими выборами, что рейтинг Александра Лукашенко не превышает 3%, повторив любимый фейк белорусской оппозиции.

«У меня не стоит задача делать рупор власти, как не стоит задача делать боевой листок оппозиции. Мы продолжим, как в последние полтора месяца, нейтрально освещать и деятельность власти, и оппозиционную активность», – написал Коц.

Отметим, что белорусская франшиза российского издания ранее популяризировала националистов и издевалась над соотечественниками, воевавшими на Донбассе. При этом своей для этой публики «Комсомолка» все равно не стала.


Недавно самопровозглашенный «национальный лидер» Светлана Тихановская отказала изданию в интервью. А националистическая «Наша Нива» поспешила назвать Коца, который с симпатией освещал белорусские протесты, российским пропагандистом.

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