14.01.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой под проклятия порохоботов

Верховная рада Украины досрочно прекратила депутатские полномочия члена правящей партии «Слуга народа» Ирины Венедиктовой, назначенной 27 декабря 2019 года исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

С резкой критикой данного назначения выступила экс-вице-спикер Верховной рады, депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко, назвав его противоречащим Конституции.

«Это назначение исполняющего обязанности произошло с грубыми нарушениями, и три недели мы имели совместительство народного депутата, который выполнял функции руководителя одного из ключевых силовых органов, который мы создавали в предыдущем парламенте, как независимый.

Более того, именно из-за несовершенства этого назначения сегодня под сомнение ставится объявленный конкурс заместителей руководителя ГБР.

Мы напомним, что информация о том, что конкурс объявляется, появилась в один день, и уже на следующий день этот конкурс кончился, хотя, в праздничные дни даже на сбор необходимых справок нужно больше времени.

Поэтому очевидно, что это грубые нарушения, так же, как и назначение руководителя ГБР, – не отвечает выводам Конституционного суда к очередным изменениям в Конституцию, предложенным президентом Зеленским, проголосованным исключительно монопартией в первый день вашей работы, и которые признаны неконституционными», – заявила одиозная соратница бывшего президента.

Однако, несмотря на протесты новоиспеченной оппозиции, большинство поддержало прекращение депутатских полномочий Ирины Венедиктовой – 340 из 392 депутатов проголосовали «за».

Таким образом, была соблюдена законодательная формальность, позволяющая ставленнице Владимира Зеленского законно возглавлять Государственное бюро расследований Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть