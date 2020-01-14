Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой под проклятия порохоботов

14.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада Украины досрочно прекратила депутатские полномочия члена правящей партии «Слуга народа» Ирины Венедиктовой, назначенной 27 декабря 2019 года исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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С резкой критикой данного назначения выступила экс-вице-спикер Верховной рады, депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко, назвав его противоречащим Конституции.

«Это назначение исполняющего обязанности произошло с грубыми нарушениями, и три недели мы имели совместительство народного депутата, который выполнял функции руководителя одного из ключевых силовых органов, который мы создавали в предыдущем парламенте, как независимый.

Более того, именно из-за несовершенства этого назначения сегодня под сомнение ставится объявленный конкурс заместителей руководителя ГБР.

Мы напомним, что информация о том, что конкурс объявляется, появилась в один день, и уже на следующий день этот конкурс кончился, хотя, в праздничные дни даже на сбор необходимых справок нужно больше времени.

Поэтому очевидно, что это грубые нарушения, так же, как и назначение руководителя ГБР, – не отвечает выводам Конституционного суда к очередным изменениям в Конституцию, предложенным президентом Зеленским, проголосованным исключительно монопартией в первый день вашей работы, и которые признаны неконституционными», – заявила одиозная соратница бывшего президента.

Однако, несмотря на протесты новоиспеченной оппозиции, большинство поддержало прекращение депутатских полномочий Ирины Венедиктовой – 340 из 392 депутатов проголосовали «за».

Таким образом, была соблюдена законодательная формальность, позволяющая ставленнице Владимира Зеленского законно возглавлять Государственное бюро расследований Украины.