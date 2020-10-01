Рада использовала коронавирус для саботажа минских соглашений

01.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Верховная рада Украины ушла на карантин из-за пандемии Covid-19 и инфицирования ряда депутатов.

Соответствующее постановление накануне было принято большинством в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В документе указано, что в ближайшие две недели депутаты будут работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, а пленарное заседание состоится аж 20 октября.

Ранее стало известно, что коронавирус нового штамма подхватил экс-президент Украины Петр Порошенко, глава партии «Голос» Кира Рудык и член фракции «Слуга народа» Жан Беленюк, инфицированные есть и в аппарате Верховной рады.

При этом, экс-кандидат в мэры Одессы, глава партии «Союз анархистов Украины» Вячеслав Азаров посчитал уход депутатов на карантин саботажем и нежеланием работать.

«Бегство Рады на карантин до конца местных выборов означает окончательный провал всех попыток проголосовать изменения постановления о выборах, противоречащего Минским соглашениям. Добавим сюда отставку Фокина, который требовал дословного выполнения соглашений и их последовательности по формуле Штайнмайера, и получаем, что «Слуга народа» идет на выборы под знаменем полного провала мирного курса по Донбассу, объявленного главной целью президента.

Надеюсь, избиратели за оставшийся месяц не забудут этот открытый саботаж своего главного запроса на мир в Украине», – написал Азаров в своем блоге.