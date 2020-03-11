Рада использует коронавирус для легализации продажи земли

11.03.2020, Киев, Ольга Козаченко

Кабинет министров Украины в рамках противоэпидемических мер предложил ограничить проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек.

Об этом сообщает украинский правительственный портал, переадет корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом оговаривается, что это ограничение не касается «мер государственной необходимости». Кроме того, проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей. Запланировано также введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

Киевский журналист Андрей Манчук считает, что под предлогом борьбы с коронавирусом власть постарается купировать социальыне протесты, в частности против продавливаемой властью продажи сельскохозяйственного назначения.

«Под предлогом карантина в Украине запрещены массовые собрания численностью более 200 человек. А как раз накануне президент Зеленский пообещал Международному валютному фонду запустить земельную приватизацию в обмен на новые кредитные транши.

Можно предположить, что Верховная Рада использует это окно для отмены моратория на продажу земли – пока в стране де-факто запрещены протестные акции. Да и другие антисоциальные инициативы тоже будут рассмотрены парламентом в самые рекордные сроки», – пишет Манчук в своем блоге.

Как сообщал «ПолитНавигатор», мэр Киева Виталий Кличко призвал не паниковать и объявил тотальный карантин.