Рада на три месяца продлила мобилизацию и военное положение – Данилов «забил»

Верховная рада проголосовала за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ещё на 90 суток.

Законопроекты были приняты абсолютным большинством без единого замечания против их принятия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, если продление срока действия военного положения вопросов не вызвало, то по второму пункту возникли дискуссии.

Депутат от «Голоса» Андрей Шараскин отметил необходимость «категорически и кардинально» менять подходы, касающиеся всеобщей мобилизации.

«С самого начала полномасштабного вторжения все, что было сделано, это полумошенническим шагом законтрактовано всех пришедших в территориальную оборону, отправлено на передовую с мест постоянной дислокации, введены были изменения и предписания. И эти люди там остаются. И дело не в том, что нам как-то стыдно перед ними или что власть их обманула, нет, они готовы защищать свою землю, но давайте делать это согласно закону и правильно. Мы в который раз продлеваем срок всеобщей мобилизации. Зато не решены главные вопросы: кто, в какие сроки и для чего должен прибыть. Мы до сих пор не провели дискуссию, честную дискуссию с нашими согражданами. Что делать волонтерам? Они уже служат или ещё нет? Что делать тем, кто реально хочет служить, но по тем или по другим причинам не может…», – успел сказать депутат.

Парламентарий «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко призвал голосовать за продление мобилизации, однако обратил внимание на то, что вопрос ротации войск как не решался, так и не решается.

«Мы сейчас продлим период всеобщей мобилизации. А где честный ответ тем, кто уже 20 месяцев мобилизован? Сколько они будут служить? Как так может быть, что вход есть, а выхода нет? Почему нет никакого срока, сколько они отслужили и смогут после того, чтобы их заменили другие? Нельзя вытащить войну на плечах одних и тех же людей! Это невозможно! Да, наши герои стальные, но даже металл устает», – предупредил Гончаренко.

Тимошенковец Сергей Соболев, также со своей стороны выступил за законопроект, однако указал на то, что остаются нерешёнными вопросы брони и прочие кадровые проблемы.

«Фракция «Батькивщина» разделяет те тревоги, которые происходят с всеобщей мобилизацией. И это не вопрос, что нам надо необученную молодежь бросать на фронт, это не вопрос, что нам надо студентов бросать на фронт. Вопрос – совершенно в другом. Если это всеобщая мобилизация, то у нас и было, и есть достаточно времени, чтобы готовить боеспособных людей, которые могут выполнять эти задачи. Если мы сейчас начнем делить нацию на тех, кто может и не хочет, то это будет самое страшное. Второй важнейший вопрос. Кто у нас получает бронь? Достаточно ли административной должности для того, чтобы человек имел возможность не идти защищать родину? Третий и самый важный вопрос. Каким образом дальше будет выполняться ключевая и самая важная вещь? Те люди, которые имеют лучшую подготовку, которые в 47, 48, 49, 50 лет ушли на пенсию, но почему-то их не мобилизуют, а мобилизуют тех, кто не имеет подготовки. Это самый исключительный ответ, которые должны найти президент, правительство и мы с вами. Без этого дальше будет все труднее и труднее», – сказал Соболев.

В целом же за продление военного положения проголосовали 329 депутатов, за мобилизацию – 322.

В ходе обсуждения парламентарии также обратили внимание на то, что в зале заседаний не присутствовал секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

«Это уже 9 голосование о продлении военного положения этим созывом ВР. И если раньше в парламенте эти законопроекты представлял секретарь СНБО А. Данилов, сегодня его не было. Жаль. Потому что во время обсуждения депутаты подняли важные и трудные вопросы, связанные с всеобщей мобилизацией, обеспечением подразделений и профессиональной подготовкой мобилизованных к выполнению боевых задач. Мы все верим в победу. Но только верить – мало. Нужно работать над победой. А это перевод экономики на военные рельсы, модернизация работы ВПК, профессиональная подготовка военнослужащих, а не направление ТРО в ад без достаточного обучения», – написала позже в своём тг-канале депутат «Евросолидарности» Ирина Геращенко.

По мнению военного эксперта и политолога, члена движения «Другая Украина» Юрия Дудкина, это голосование понадобилось лично президенту страны Владимиру Зеленскому, потому что дает ему возможность отказаться от выборов главы государства, которые, согласно календарю, должны состояться в марте следующего года.

Продление военного положения означает, что предвыборная кампания не сможет начаться вовремя – за три месяца до выборов.

«Это связано прежде всего не с тем, чтобы “успешно завершить военную кампанию, победить Россию и так далее, войти в Крым, завоевать Крым” – это связано с тем, чтобы не проводить выборы. Для Зеленского сегодня выборы – это смерть. Американский сенатор Линси Грэм настаивает на этих выборах, чтобы легитимировать господина Зеленского. Но он вначале потребовал пять миллиардов долларов, теперь дал заднюю и резко отказывается от них. Предвыборная кампания будет, скорее всего, такая – кого назначит дядя Сэм президентом. Будет ли это Залужный, будет ли это губошлеп Арестович или же оставят Зеленского – неизвестно. Все зависит от того, как решат на Капиталийском холме… Сейчас Зеленский пошел в отказ, он категорически против того, чтобы проводить какие-либо выборы. Хочет оставить себя пожизненным диктатором, мотивируя именно этим военным положением. Войну России он тоже не объявит, так как два миллиарда долларов за прокачку через территорию Украины газа в Европу – это солидные деньги для сегодняшней нищей и вечно просящей Украины», – заключил Дудкин.