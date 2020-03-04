Рада незаконно назначила «новое правительство» – с одним непотопляемым

04.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Нарушив украинскую Конституцию и закон о регламенте, Верховная рада утвердила новый состав правительства.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Новое правительство представил назначенный накануне премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы можем ещё много говорить, но формирование правительства сегодня жизненно необходимо для нашей страны. В этом, новом, правительстве, есть соединение молодости опыта, амбиций, профессионализма и настойчивости, воплощения изменений, необходимых на сегодняшний день.

Это правительство, которое не будет прятаться в Facebook, а будет выходить к людям», – уверял он.

После этого премьер пофамильно представил кандидатов в министры:

Вице-премьер-министр по силовым вопросам Олег Коростылев.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр финансов Игорь Уманский.

Министр экономики Роман Жуковский.

Министр агропромышленного комплекса Тимофей Милованов.

Министр обороны Андрей Таран.

Министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр здравоохранения Илья Емец.

Министр энергетики Иван Плачков.

Министр юстиции Денис Малюська.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Министр социальной политики Марина Лазебная.

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб.

Министр по вопросам реинтеграции Донбасса Алексей Резников.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр по вопросам молодежи и культуры Владимир Бородянский.

Министр по вопросам спорта Вадим Гутцайт.

Министр образования и науки – не определено.

Анну Новосад якобы хотели оставить в должности, а она отказалась.

С резкой критикой назначения выступил лидер фракции «Голос» в Верховной раде Сергей Рахманин. По его мнению, данное голосование незаконно, а в предлагаемом списке Кабмина пустуют ключевые и чрезвычайно важные для страны должности.

«В соответствии с законом о Кабмине, в соответствии с законом о регламенте, кандидат в премьер-министры должен был выступить перед фракциями по требованию фракций.

Этим было нарушено право фракции, так как – минимум две фракции требовали этой встречи. Я напомню, что в соответствии с Конституцией и действующим законодательством и регламентом, кандидат в премьер-министры – не просто должен был пройти перед фракциями, он ещё и должен был дать возможность предоставить представителям фракций ознакомиться с кандидатами на посты министров, а фракции и народные депутаты должны были получить возможность поставить этим кандидатам вопросы.

В соответствии с действующим законодательством, нужно было подавать не списком, как котов в мешке, а поименно. Потому что большое количество вопросов, к сожалению, осталось без ответов. Я понимаю, что экономика должна быть экономной, но не понимаю, каким образом, это правительство собирается преодолевать проблемы в экономике без экономического блока.

Я тридцать лет наблюдаю за политикой, это первый случай в истории Украины, когда у нас правительство без экономического блока… Спасибо, хоть министр финансов есть», – возмутился парламентарий.

Однако в ходе голосования новый состав правительства поддержали 277 парламентариев из 381 присутствующего. Кабинет министров был назначен.

Отметим, в этот раз далеко не все члены нового правительства являются «новыми лицами». Так, министр финансов Игорь Уманский с октября 2016 года был внештатным советником Петра Порошенко, и только в феврале 2019 года ушёл в отставку.

В свою очередь, министр экономики Роман Жуковский – был (в 2006-2007 годах) руководителем службы макроэкономики и финансового сектора главной службы социально-экономического развития Секретариата президента Украины Виктора Ющенко. С апреля 2010 года по май 2011 – руководитель главного управления социально-экономической политики в администрации Виктора Януковича. Май 2011 – август 2012 года занимал должность главы главного управления по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ Администрации президента.

Министр здравоохранения Илья Емец с декабря 2010 по май 2011 года был министром здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Не попал под люстрацию, так как якобы сам написал заявление на увольнение с должности министра, поскольку хотел посвятить себя хирургии.