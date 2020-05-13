Рада окончательно превратила Украину в банановую республику

13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом так называемый антиколомойский закон о банках, который сделает деятельность Нацбанка неподсудной, а также продаст Западу всю финансовую систему страны.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил присутствующий на заседании президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, данный закон, запрещающий возвращать национализированные банки прежним владельцам, в первую очередь олигарху Игорю Коломойскому, чрезвычайно полезный и может помочь стране «прямо сейчас».

«Вопрос банковского закона и так очень затянулся. Медики защищают жизнь и здоровье украинцев, наши военные защищают наш суверенитет и территориальную целостность, они герои.

А сегодня стоит вопрос защиты нашей экономики. На протяжении моей и вашей каденции будет несколько важных исторических законов, которые должны объединять всю страну и все партии. Я бы хотел, чтобы именно так сегодня прошло голосование. Я обращаюсь к вам с уважением, и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику и помочь Украине прямо сейчас», – призвал Зеленский.

Однако с резкой критикой «антиколомойского» закона выступила экс-премьер-министр страны, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По её мнению, кроме того, что он антиконституционный, он полностью подчинит украинскую экономику Западу, превратив страну в бесправную банановую республику.

«Этот закон ничего общего с «Приватбанком» не имеет. И я вспомнила одно из публичных выступлений руководителя фракции «Слуга народа», который сказал: «Да, этот закон антиконституционный, но его надо принять, чтобы получить кредит МВФ».

Этим законом предусмотрено, что теперь Нацбанк не просто будет выведен за черту управление Украиной, а он будет выведен за линию судовой юрисдикции Украины. Этот закон предусматривает, что для Нацбанка, который будет и далее в упор расстреливать коммерческие банки Украины. Не будет управы, потому что для него решение суда не будет законом. Решение суда можно будет не выполнять, и это будет означать что решение суда именем Украины этим законом просто нахально и цинично перечеркиваются.

Еще раз хочу сказать, что, если вы думаете, что Нацбанк может в последствии этого закона не подчинятся решениям Верховного суда Украины, вы разрушаете не только суверенитет Украины, но и вы разрушаете правовое государство Украины. И превращаете нас в страну третьего мира. В банановую республику, с которой никто не будет считаться и с которой каждый может по сути сказать: «принимайте этот закон, а мы вам очередной корм дадим». Очередную нарезанную бумагу, так не может быть», – возмутилась парламентарий.

С ней согласился депутат Сергей Власенко, который пообещал добиться в суде признания этого документа противоречащим Конституции и его отмены.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали 270 парламентариев из 381 присутствующих, документ был принят во втором чтении и в целом. Примечательно, что «оппозиционные» фракции «Европейская солидарность» и «Голос» поддержали инициативу «Слуг народа» в полном составе.

По мнению политолога Михаила Чаплыги, «антиколомойский» закон вовсе не направлен против Игоря Коломойского, а служит для лишения суверенитета украинской финансовой системы.

«То, что это «антиколомойский» закон – это они придумали сами, потому что такая страшилка нужна. На самом деле речь идет об отчуждении НБУ, об обеспечении непреследования всех тех, кто разграбил банковскую систему до того, и о полном своеволии, независимости банковской системы под началом Нацбанка от Конституции Украины.

То есть грубо говоря, «а давайте мы у вас заберем финансовый отдел, бухгалтерию и печать. Зачем вам? Вы же – колония, зулусы. Зачем вам печать, какие-то документы, финансовый отдел? Не дай Бог еще деньги печатать начнете. Вы, наверное, еще захотите монетарную независимость получить? Ай-ай-ай. Это нельзя, только суверен имеет право печатать деньги, вам можно их только тратить и только сколько мы вам сказали».

Но пока они это не приняли. Хотя от нас требуют. О чем речь? О том, что «если мы вам даем деньги, вы их все равно разграбите. Поэтому давайте вы нам отдадите все печати, Нацбанк и всю финансовую систему, то есть можете Минфин закрывать, он вам не нужен. Минфин закрывайте, он теперь наш, Нацбанк закрывайте, он тоже наш, монетарный суверенитет – тоже наш», – сказал Чаплыга.