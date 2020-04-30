Бюджетная дыра в 300 миллиардов. Что стоит за «антиколомойским законом»

30.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада Украины проголосовала за применение процедуры отмены поправок к скандальному «антиколомойскму» закону, который запрещает возвращать ранее национализированный ПриватБанк его собственникам.

Соответствующее решение приняли в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Постановление представил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Сегодня у нас историческое событие. Мы все на собственной шкуре ощутили, как можно каждый законопроект блокировать так называемым правочным спамом. Мы все вместе наработали и приняли новую особую процедуру в регламенте, и сегодня мы хотим впервые в истории украинского регламента применить эту процедуру против законопроекта, который заспамлен 16 тысячами правок.

Не все правки там спамовые, есть и существенные, которые мы можем рассматривать, но мы точно знаем, что 16 тысяч – не может быть столько правок, это просто сделано для того, чтобы мы с вами днями и ночами сидели в парламенте, и это займёт где-то полгода.

Более того, мы подаём пример, и любой другой законопроект, если бы не было этой процедуры, мог бы быть заблокирован, как говорится, на столетия» – сказал Арахамия.

В свою очередь с резкой критикой выступил депутат от «ОПЗЖ» Григорий Мамка.

«По сути, о законопроекте о банках неоднородная позиция в обществе. Никто не видел проведения круглых столов по поводу этого законопроекта и его принятия, с участием банкиров, национального банка, собственников банков, и других.

В СМИ говорят, что закон антиколомойский, он необходим для получения, обратите внимание, не транша, а кредита МВФ и Всемирного банка.

Хочу обратить внимание, что если у нас в стране ставится вопрос о принятии закона о банках, и аналогично закона о продаже украинских земель, то так необходимо относить это ко всем законопроектам, которые всё-таки помогут жизни общества, уменьшению налоговой нагрузки.

На данный момент вы впутываете Верховную раду в такие обязанности, когда дыра в бюджете больше 300 миллиардов гривен, а мы только за два миллиарда от МВФ принимаем те законы, которые требуют для получения кредита», – возмутился парламентарий.

После чего входе голосования применение процедуры поддержали 255 депутатов из 375 присутствующих, шестнадцать тысяч правок к «антиколомойскому» закону были отменены, и теперь ничего не мешает Раде в скором времени принять скандальный документ.