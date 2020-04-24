Рада окончательно уничтожила украинский парламентаризм

24.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада Украины не приняла постановление 1043-П об отмене законопроекта, который окончательно лишает оппозиционных депутатов права голоса в украинском парламенте.

Соответствующее голосование провалилось в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат от «Европейской солидарности» Тарас Батенко.

«Украина уверенно идёт к концу парламентаризма такими законопроектами, которые мы принимаем касательно изменений в регламент. И делается это полностью антиконституционным способом.

Этим законопроектом №1043, якобы ради противодействия злоупотреблению прав депутатов в ходе процедуры законотворчества, нарушены все мыслимые и немыслимые границы Конституции Украины.

Мы ограничиваем право депутата регистрировать поправки, ограничиваем фракции и внефракционных депутатов количеством поправок», – возмутился депутат.

Он также добавил, что изменения в регламент уничтожают парламентскую оппозицию и инакомыслие.

После чего в ходе голосования постановление поддержали 56 парламентариев из 375 присутствующих, документ не был принят и закон №1043 остался действующим.

Также Рада провалила голосования за альтернативные постановления № 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3. Теперь законопроект о изменениях в регламент разблокирован и может быть отправлен на подпись президенту Украины.

Напомним, что Рада, принимая соответствующий закон о регламенте, тем самым ускорила принятие так называемого «антиколомойского закона» о невозможности возврата национализированного «Приватбанка» его прежним владельцам. Данный документ, принятия которого требует МВФ, на стадии законопроекта был заблокирован сторонниками Коломойского в Раде, внесшими более шести тысяч поправок. Теперь их рассмотрение становится необязательным.