Рада отказалась вводить запрет на продажу земли иностранцам

18.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В ходе рассмотрения поправок в скандальный законопроект о земле Верховная рада при поддержке абсолютного большинства проигнорировала любые попытки внести изменения, запрещающие продажу земли иностранцам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина инвестиционно истощена, и это признают все инвестиционные институты не только на Украине, но и МВФ и мировой банк. Понятно, что денег ни у простых людей, ни у фермеров, ни у тех людей, которые ведут прозрачный бизнес, конечно, нет. Рано или поздно украинская земля за бесценок, потому что не сравнить с мировыми ценами те цены, которые будут на Украине, рано или поздно эта земля будет в руках иностранцев. Лазеек для этого в этом законопроекте немеряно, кто бы что не говорил и как бы не оправдывался.

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Не забудьте, что торговать будете не просто земельными участками, а территорией суверенного государства! Вдумайтесь, что вы делаете, опомнитесь. Поставьте на голосование поправку в законопроекте – запретить иностранцам продавать землю», – призвал депутат Иван Кириленко.

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Тем не менее, соответствующий комитет правку отклонил, а кнопку «за» нажал всего 61 депутат. Позже политик, предпринимая ещё одну попытку, решил зайти с другой стороны.

«Вчера на заседании глава комитета позволил себе сарказм по поводу того, как принимался земельный кодекс 20 лет назад. Это правда, принимался очень тяжело, потому что в зале было большое количество людей, которые до последнего боролись за сталинскую систему хозяйствования на земле.

Напомню, сталинская система привела к принудительной коллективизации, массового переселения крестьянства в Сибирь, к голодомору. Поэтому тот земельный кодекс был насквозь пронизан идеей национального возрождения украинского села», – заявил Кириленко.

«Нынешний документ, который принимается, к большому сожалению, протягивает не национальную идею, а транснациональную. Поправка, которая предлагается, это прямой запрет продажи земли иностранцам. Поставьте на голосование», – снова призвал депутат, однако результат оказался почти такой же, как в первый раз.

Далее в ходе брифинга по этому поводу пожаловался депутат Сергей Соболев.

«Отдельным вопросом стоит фактически отказ учитывать ключевые правки, которые запрещают иностранцам или иностранным юридическим лицам владеть или распоряжаться землёй сельхозназначения, что есть в сегодняшнем кодексе и, к сожалению, исключается как целые статьи и разделы из земельного кодекса на будущее.

Более того, две ключевые правки, а именно: правка о том, чтобы запретить продавать землю не просто иностранцам, но и особый режим ввести для страны-агрессора и граждан страны-агрессора РФ, не нашла поддержку в зале. Наша правка, которая касалась признания незаконными все сделки, которые совершались на территории оккупированной части Донбасса и оккупированного Крыма, снова не нашла поддержки. Фракция и дальше будет настаивать на каждой своей правке, чтобы улучшить этот законопроект», – возмутился Соболев.

Отметим, что Верховная рада рассматривала скандальный законопроект о передаче земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность, к которому зарегистрировано 3128 поправок.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в среду, 17 марта, во время рассмотрения поправок у одного из депутатов загорелся пульт голосования.