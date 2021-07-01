01.07.2021, Киев, Вадим Москаленко  
 
Д.Б., Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Рада отменила фейковый закон о свободной торговле с Крымом

Новости УкраиныУкраинский парламент принял в первом чтении и в целом законопроект, отменяющий свободную экономическую зону...

Украинский парламент принял в первом чтении и в целом законопроект, отменяющий свободную экономическую зону (СЭЗ) с Крымом, созданную в 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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СЭЗ с Крымом была создана вскоре после потери контроля Киева над Крымом и была призвана помочь облегчить бизнес на полуострове украинским коммерческим структурам. Однако через несколько месяцев боевики в Херсонской области начали транспортную блокаду Крыма, а украинские компании в считанные недели прекратили работу на полуострове. Вскоре их деятельность стала невозможна и из-за ограничений, вступивших в силу в России в отношении товаров из Украины как страны, отказавшейся присоединяться к ЕАЭС.

Поэтому в последние годы украинская СЭЗ в Крыму существовала лишь на бумаге. Однако меджлисовцы и националисты настаивали на ее отмене, ссылаясь на то, что «легализация торговли с оккупантами вводит в заблуждение западных партнеров».

Сегодняшнее решение Верховной рады никак не повлияет на украинский бизнес, поскольку этот закон не работал, а украинские компании давно потеряли все связи с Крымом, подтвердил «ПолитНавигатору» киевский экономист Александр Охрименко.

«Закон о свободной экономической зоне «Крым» приняли для того, чтобы найти разумное решение для тех компаний, которые работали в Крыму. Этот закон предполагал некое компромиссное решение, которое регулировало вопросы взаимоотношения тех компаний, которые остались в Крыму, и тех, которые остались в Украине (и тех активов, которые остались в Украине).

Но политика задавила экономику и, к сожалению, дальше болтовни дело не пошло. Когда этот закон приняли, появились так называемые патриоты и фактически заблокировали его работу. Грубо говоря, те фирмы, которые пытались воспользоваться этим законом, стали изгоями. И они решили не злить все эти добробаты и прочих активистов, поэтому закон умер, реализовать его не получилось. В результате украинский бизнес практически полностью разорвал все связи с Крымом. Поэтому отмена СЭЗ ни на что не повлияет», – сказал экономист.

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