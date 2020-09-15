Рада подтолкнула Белоруссию к признанию Крыма российским

15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Приняв постановление об отказе признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии, Украина не только потеряла одну из немногих стран, с которой у Киева сохранились нормальные отношения, но и лишилась важного экономического и политического партнёра, помогавшего урегулировать конфликт в Донбассе.

Об этом в своём Telegram-канале заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сегодня Верховная Рада 228 голосами приняла постановление, в котором выборы в Беларуси названы «несвободными, нечестными и не отражающими волеизъявления граждан». Кроме того, в постановлении «Слуги народа» выразили поддержку введению санкций ЕС против белорусского руководства и потребовали «освобождения всех без исключения задержанных протестующих».

Вышеописанный демарш против официального Минска в поддержку Польши и Литвы увенчала циничная попытка «сгладить углы», цитата: «Украина уважает суверенитет Беларуси, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела».

Так то… Суверенитет и независимость Беларуси украинские депутаты «уважают», а суверенитет и независимость Украины, судя по всему, нет. Иначе как объяснить демонстративную попытку испортить отношения с 5 по объёму товарооборота партнёром нашей страны в угоду кураторам из западных бэк-офисов?

В последние годы Беларусь оставалась одной из немногих соседних стран, с которыми Украина не побила дипломатические горшки. Сегодня её из этого списка можно вычёркивать. А главное, делается это в ущерб экономическим и даже политическим интересам Украины. Под угрозой оказывается один из немногих оставшихся рынков сбыта.

О перспективе переноса места заседаний минской ТКГ по Донбассу даже писать не имеет смысла. Всё равно там полный тупик. Но вот очередного медиатора с РФ в урегулировании конфликта в лице Лукашенко Украина с сегодняшнего дня потеряла», – написал Богатырев.

В свою очередь, экс-депутат Рады Алексей Журавко выразил уверенность, что после такого Белоруссия введёт против Украины санкции и прекратит всякую торговлю с этой страной.

«Доиграется Украина с такими решениями – они скажутся очень серьёзно. Я думаю, что Белоруссия введёт санкции. Думаю, что Белоруссия прекратит поставки нефтепродуктов, продуктов. Товарный оборот фактически остановится.

Украина фактически сама себе стреляет не только в ногу, но и голову. Ну а так это ещё раз доказывает, что Украина управляется извне, у неё своей головы нет, Зеленский выполняет команду хозяев. И это для Украины будет печально.

А что касается парламента – я ещё раз убеждаюсь, что там умных голов практически не существует. Это клоуны, недоумки, не понимающие, что сегодняшней ситуацией они своему народу приносят очередную проблему и горе. Это решение фактически означает, что ещё одного, можно сказать, союзника в лице Белоруссии, они теряют. В конечном итоге они со всеми разосрались.

Если они думают, что Польша будет им помогать – нет, Польша ищет свои интересы, дабы оторвать ещё один кусок земли и от Украины. Поэтому они просто-напросто лезут в чужую игру, не понимая, что им это принесёт», – сказал Журавко.

Произошедшее также прокомментировал на своей странице в Facebook историк и политолог Владимир Корнилов.

«Верховная рада официальной резолюцией не признала итоги выборов в Белоруссии и приветствовала введение европейских санкций против государства, которое в этой же резолюции названо «братским». Да с такими братьями и врагов не нужно! Главное, сами санкций не ввели. Видимо, соляра очень нужна», – написал Корнилов.

А вот киевский политэксперт Елена Дьяченко подчеркнула, что во всех последствиях такого решения будут виноваты депутаты Рады, проголосовавшие «за».

«Если после сегодняшнего заявления Рады о непризнании выборов в Беларуси развалится переговорная площадка ТКГ а Минск признает Крым российским, винить в этом стоит 228 проголосовавших за это только что», – отметила она в соцсети.