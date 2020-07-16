Рада погрузила Украину в избирательный хаос

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада накануне местных выборов приняла во втором чтении и в целом закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства».

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документом планируется проводить внеочередные, промежуточные, первые и дополнительные выборы только два дня в году – в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Также опускается барьер пропорциональной системы в общине с 10 тысяч избирателей и меняется способ формирования избирательных комиссий. Кроме того, документом предусмотрено изменение избирательного бюллетеня, а также некоторые другие изменения избирательного процесса.

С резкой критикой изменений избирательного кодекса в тот момент, когда на носу проведение местных выборов, выступил депутат Роман Лозинский. По его мнению, данная инициатива направлена на внесения хаоса в избирательный процесс.

«До выборов остался 101 день. И это очень «гениально» – изменять какие-то правила накануне самой игры, накануне самих выборов, того, как люди абсолютно растеряны и в этом хаосе не понимают ни как выбирать, ни как выбираться.

За 101 день до выборов хотят изменить избирательную систему. Это противоречит как здравому смыслу, так и международным стандартам, потому что нельзя ограничивать самовыдвижение от людей, которые готовились к этим выборам, и сейчас их искусственно загоняют в партийные офисы. Этого нельзя делать», – заявил депутат.

После чего в ходе голосования законопроект поддержали 308 парламентариев из 387 присутствующих, документ был принят.

Напомним, ранее Рада приняла постановление №3809 «О назначении местных выборов», которое запрещает жителям подконтрольной Киеву территории Донбасса выбирать местную власть.