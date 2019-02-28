Рада поручила расследовать махинации Порошенко его соратникам

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Коррупционный скандал с контрабандой российских запчастей и перепродажей их в ВСУ, в котором замешан украинский президент Петр Порошенко и его окружение, будет расследовать уже существующая парламентская комиссия.

С соответствующим проектом постановления обратился к парламенту глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данным постановлением мы расширяем полномочия уже действующей временной следственной комиссии, расследующей факты коррупции в оборонной сфере. Поэтому мы считаем, что ВСК теперь должна иметь полномочия по расследованию фактов, которые касаются 2018-2019 годов. Мы считаем, что ВСК должна провести публичное заседание, куда пригласят генерального прокурора Украины, САБ, НАБУ, Министерство обороны, госконцерн «Укроборонпром» и должностных лиц, причастных к этим фактам», – заявил Бурбак.

При этом депутат «Оппозиционного бока» Николай Скорик назвал такую инициативу наглостью и лицемерием действующей власти, пытающейся «расследовать» собственные преступления.

«Вместо того, чтобы создать временную следственную комиссию по поводу того, что обнародовали журналисты, власть пытается возглавить это расследование. Только что перед вами выступал человек [глава фракции «БПП» Артур Герасимов], который лично возглавляет все процессы в «Укроборонпроме», и он же будет расследовать свои деяния.

Вместо того, чтобы создать временную следственную комиссию, которая должна была бы выяснить, имеют ли отношение высокопоставленные чиновники, в том числе президент, к этим нарушениям, нам пытаются втюхать абсолютно другой сценарий, когда снова будут рассказывать про предшественников и прочую ерунду. Я призываю народных депутатов ни в коем случае не голосовать за этот проект постановления», – отметил Скорик.

Возмущение высказали также в партии «Батькивщина», где требовали создать отдельную следственную комиссию по данному инциденту.

«А чем же занималась комиссия, который вы хотите передать эти материалы? В материалах справки говорится, что эти факты расследовались НАБУ, Генеральной прокуратурой. Комиссия, где ваш промежуточный отчет касательно этих фактов? Пока Bihus.Info не обнародовал, что творится на президентской «Ленинской кузне», что творится на складах Министерства обороны, когда те самые запчасти, которые являются собственностью Министерства обороны перепродавались Министерству обороны втридорога, большего цинизма не может быть.

А комиссия как раз установит, вранье ли это. Вот вы и не хотите комиссию, в которую подали представители всех фракций, кроме фракции «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта». Все другие подали своих представителей в специальную временную комиссию, которая должна расследовать эти факты. Что вы покрываете? Зачем делать вид, что вы что-то хотите расследовать?», – заявил депута Сергей Соболев.

Однако, несмотря на протест части парламентариев, проект постановления был принят голосами 229 из 322 депутатов.