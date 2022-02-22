Рада потребовала от Запада жестко наказать Россию

22.02.2022  17:07 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинский парламент в связи с признанием Россией ЛДНР принял заявление с требованием ввести против Москвы новые санкции и созвать заседание Совбеза ООН.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский парламент в связи с признанием Россией ЛДНР принял заявление с требованием ввести против...

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Текст документа зачитал парламентский спикер Руслан Стефанчук.

«Этим действием РФ совершила акт очередной агрессии и в который раз грубо нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, а также ряд международных актов… Одобрив данное решение, РФ де-факто вышла из Минских соглашений и разрушила переговорный процесс на уровне стран-участниц Нормандского формата и в рамках ТКГ», – сказал он.

Согласно постановлению, Украина не признаёт ЛДНР и требует от Москвы прекратить «оккупацию» Крыма и Донбасса, а также компенсировать Киеву «потери».

Кроме того, Верховная рада данным документом призывает иностранные государства и международные организации не признавать независимость ЛДНР, объявляет Россию стороной конфликта в Донбасса и обвиняет её в эскалации.

Также украинский парламент требует немедленно созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения сложившейся ситуации, призывает мировое сообщество осудить Москву и ввести против России новые жесткие санкции, в том числе остановить работу «Северного потока-2», отключить РФ от SWIFT и запретить экспорт современных технологий в Россию.

В то же время Рада просит у иностранных «партнёров» предоставить всестороннюю помощь Украине, в том числе и военную.

Документ поддержали 336 депутатов из 344 присутствующих, воздержались всего трое, против не выступило ни одного.

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