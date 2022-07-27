Рада пропиарилась на фронтах. На тылы, как обычно, плюнули

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Новости Украины

Верховная рада приняла законопроект, предусматривающий запрет принудительного взимания долгов по коммуналке на период действия военного положения. Однако, как выяснилось, этот «праздник» не для всех.

Проект закона 7531 приняли во втором чтении без каких-либо обсуждений, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект официально подразумевает внесение изменений в один из пунктов закона Украины «Об исполнительном производстве» по исполнению решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги в период действия военного положения»

«За» проголосовали 312 депутатов.

Однако одесский политик Вячеслав Азаров отметил неоднозначность принятого проекта закона. Он указал на то, что на данной инициативе якобы с заботой об украинцах пиарились все, кто мог, однако реальность гораздо прозаичнее.

«Принятый сегодня законопроект запрещает выбивать долги только в общинах, находящихся в зоне боевых действий или в оккупации. На остальных граждан, страдающих от дикой инфляции и галопирующего роста цен при повальной безработице и нищенских зарплатах, работающих, эта норма не распространяется. Остается посмотреть, как исполнительная служба будет на практике бороться с тотальными неплатежами в украинском тылу», – прогнозирует Азаров.