Рада распорядилась не выпускать «корректировщиков огня» под залог
Верховная рада на сегодняшнем заседании проголосовала за изменения процедуры меры пресечения «для совершивших военные преступления во время боевых действий в стране».
«За» проголосовало 282 депутата, закон был принят в целом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Законопроект 7431 приняли без обсуждений. В целом документ предполагает поправки в проект закона О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (об избрании меры пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения).
«Рада изменила процедуру меры пресечения для корректировщиков. Теперь невозможно выйти под залог в суд», – конкретизирует в соцсети депутат «Голоса» Ярослав Железняк.
Считающийся близким к бизнесмену Игорю Коломойскому, ранее состоявший в партии «Слуга народа», депутат Максим Бужанский поддержал общую паранойю. Он уверен, что Зеленский подпишет законопроект в ближайшее время.
«Корректировщики огня не будут выходить под залог до суда. Неправильно это, внести залог, и приехав домой, сказать соседям из дома напротив, о, так вы живы? А я ж тут вчера как раз присобачил маячок… Будут ждать суда за решеткой», – пишет Бужанский в своём тг-канале.
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