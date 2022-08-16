Рада распорядилась не выпускать «корректировщиков огня» под залог

16.08.2022  22:57 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Судебный произвол, Украина
Новости Украины

Верховная рада на сегодняшнем заседании проголосовала за изменения процедуры меры пресечения «для совершивших военные преступления во время боевых действий в стране».

«За» проголосовало 282 депутата, закон был принят в целом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада на сегодняшнем заседании проголосовала за изменения процедуры меры пресечения «для совершивших военные...

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Законопроект 7431 приняли без обсуждений. В целом документ предполагает поправки в проект закона О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (об избрании меры пресечения к военнослужащим, совершившим военные преступления во время действия военного положения).

«Рада изменила процедуру меры пресечения для корректировщиков. Теперь невозможно выйти под залог в суд», – конкретизирует в соцсети депутат «Голоса» Ярослав Железняк.

Считающийся близким к бизнесмену Игорю Коломойскому, ранее состоявший в партии «Слуга народа», депутат Максим Бужанский поддержал общую паранойю. Он уверен, что Зеленский подпишет законопроект в ближайшее время.

«Корректировщики огня не будут выходить под залог до суда. Неправильно это, внести залог, и приехав домой, сказать соседям из дома напротив, о, так вы живы? А я ж тут вчера как раз присобачил маячок… Будут ждать суда за решеткой», – пишет Бужанский в своём тг-канале.

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