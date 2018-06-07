07.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Рада разрешила Авакову купить у Франции 55 вертолетов для МВД

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между правительствами Украины и Франции по официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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За соответствующий законопроект № 0189 проголосовали 227 народных депутатов,

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, соглашение было подписано между правительствами Украины и Франции по официальной поддержки в создании единой системы авиационной безопасности и защиты 29 мая в Париже. Документ подписали от имени правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан.

По словам главы МВД, сумма сделки между Францией и Украиной составляет 551 млн евро. Эти средства Украина получит через специальное заимствования под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков.

“Мы получаем по очень хорошим ценам почти мгновенно за три с половиной года целый пул вертолетов, которые обеспечат новую систему безопасности страны”, – подчеркнул Аваков.

Он также отметил, что новые вертолеты помогут решить вопрос санитарной авиации, будут эвакуировать людей в горах, во время пожаров и наводнений. Кроме того, специальные 10-тонные вертолеты привлекать к тушению пожаров.

Госсекретарь МВД Алексей Тахтай рассказал, что цель этого проекта – создание одной из лучших служб безопасности и оперативной помощи для населения.

“Среди основных задач новой единой системы авиационной безопасности и защиты: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы, безопасность на дорогах. По условиям контракта Украина получит 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125”, – сказал он.

Тахтай также сообщил, что кКаждый вертолет будет оборудован в соответствии с требованиями и потребностями подразделений МВД.

Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение – сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также – обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

О договоренности с Францией по закупке 55 вертолетов Airbus Helicopters для нужд системы МВД было объявлено в марте 2018 года. Стоимость сделки не называлась. Позже стало известно, что закупка 55 вертолетов для нужд МВД и ГосЧС у французской Airbus Helicopters обойдется Украине в 475 млн евро. Эти средства Украина получит от Франции в кредит.