29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 062 просмотров

Аваков закупил во Франции 55 вертолетов для украинских спецслужб

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал в Париже договор о поставке 55 французских вертолетов для потребностей спасателей, полиции, Нацгварди, пограничников, передаетт корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Антон Геращенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

“Сегодня в 10:00 в Париже главой МВД Арсеном Аваковым от имени правительства Украины был подписан договор на поставку 55 вертолётов компании Airbus Helicopter, моделей H-125, H-145 и H-225… Вертолёты Airbus будут использоваться Службой по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардией, пограничной службой, Национальной полицией в целях скорейшего спасения жизней, предотвращения и расследования особо опасных преступлений, охраны государственной границы. Вертолёты будут размещены в регионах Украины с таким расчётом, что они смогут долететь к месту проишествия как можно скорее. Особое внимание будет уделено задействованию новых средств спасения в районе зоны ООС, в Карпатах, прибрежной зоны вдоль Азовского и Чёрного морей”, — написал Геращенко.

Согласно договору, французская сторона обучит сотни украинских пилотов, создаст в Украине сервисный центр и базу для капитального ремонта вертолётов, а также базу логистики со складом запасных частей.

По словам Геращенко, подписанию договора, которому ещё предстоит ратификация Верховной Радой, “предшествовала работа по изучению мирового опыта использования вертолётов для спасения жизней людей в разных сферах работы Министерства внутренних дел Украины. Изучены были предложения от итальянских, французских, американских компаний”.

Финансирование проекта общей стоимостью 551 млн евро будет осуществляться за счёт кредитных средств, предоставленных французским правительством и группой европейских банков.