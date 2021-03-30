Рада разрешила пустить с молотка ряд крупнейших стратегических предприятий

30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент утвердил в первом чтении законопроект №4020, которым утвердил список государственных предприятий, не подлежащих приватизации.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В утвержденном списке более 650 объектов, среди которых такие крупные предприятия, как «Укрпочта», «Укрзализныця», «Нафтогаз Украины», ГП «Энергоатом», ЧАО «Укрэнерго», «Укргидроэнерго», «Оператор газотранспортной системы Украины», АМПУ, «Украэрорух», Чернобыльская АЭС, ГП «Укркосмос».

Тем не менее, многие важнейшие предприятия в этот список не попали. Так, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что данный законопроект фактически пускает с молотка и за бесценок ряд важнейших государственных предприятий.

«В мире нет ни одной страны, которая бы не имела минимум 25% в госсобственности стратегических объектов, которые дают возможность защищать стратегическую безопасность страны, планировать её стратегию, влиять на геополитические процессы.

Украина же, после того что происходит, останется без какой-либо собственности. Могу вам сказать, что этот закон, исключает из запрета на приватизацию предприятия, которые совершают геологическую разведку и разработку месторождений нефти и газа с целью поиска и развития месторождений нефти и газа. Только президент говорил: «Давайте все месторождения вернём», а сейчас весь контроль над ними бесплатно практически будут раздавать направо и налево.

То же самое – это мощности по сбережению газа. Что, наши газохранилища теперь будут продавать с молотка? Почему такой закон? Это категорически недопустимо.

Тут же всё, что касается продовольственной безопасности, отдаётся на продажу, все наши транспортные средства, два наших государственных банка, и многое другое», – сказала она.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, «данный закон будет способствовать привлечению инвестиций в экономику Украины, снятию ограничений инвестиционной деятельности в рыночной среде и одновременно обезопасит действительно важные для развития Украины объекты права государственной собственности от необоснованной и такой, что противоречит интересам украинского народа, приватизации и обеспечит их сохранность для будущих поколений».

После чего в ходе голосования законопроект подержали 289 депутатов из 321 присутствующих, документ был принят в первом чтении.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что итогом проводимой Владимиром Зеленским большой приватизации неизбежно станет полная ликвидация Украины.