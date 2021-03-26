Зеленский – ученик Чубайса: на Украине преступно приватизируют стратегические предприятия

26.03.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Зеленского смело можно назвать подельником главного приватизатора 90-х Чубайса, потому что на фоне превращения «незалежной» в колонию и сырьевой придаток Запада пан Зе проводит в стране большую приватизацию. Её финалом станет полная ликвидация Украины как государства, ведь комик Зеленский передаёт в частную собственность стратегические государственные объекты.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Оккупационные власти Украины продолжают неукоснительно выполнять все требования МВФ, одним из которых является приватизация государственных объектов. Такое условие Зе-властям было поставлено от западных кураторов ещё в прошлом году, накануне транша в 700 млн долларов. Большая приватизация Зеленского – это продажа государственных предприятий, чья балансовая стоимость свыше 250 млн грн.

В Фонде государственного имущества сообщают, что Украина до сих пор полностью контролирует 3733 компании. И Зеленский намерен бороться с государственной собственностью вверенной ему страны. Ещё при премьерстве Алексея Гончарука на приватизацию передано рекордное в истории «незалежной» количество предприятий – 339, в том числе – стратегических.

Верховная Рада 4 февраля текущего года поддержала за основу законопроект №4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, ранее остановленных из-за пандемии коронавируса. Под большую украинскую приватизацию попадают такие крупные предприятия, как АО «Объединённая горно-химическая компания», ПАО «Одесский припортовый завод», ГП «Завод «Электротяжмаш», угольная компания «Краснолиманская» и другие.

Кроме того, в список объектов на приватизацию попал Украинский геологоразведочный институт, в котором хранится информация обо всех запасах нефти, газа, золота и других ресурсов на Украине. Это исторически главное центральное научное учреждение в стране, которое выполняет масштабные геолого-разведывательные работы, детально изучает запасы полезных ископаемых. То есть, если институт уйдёт с молотка, то секретная государственная информация о важнейших стратегических месторождениях, ценностью в миллиарды долларов, станет секретной для самой Украины.

Новый собственник Украинского геологоразведочного института, заполучив закрытые данные о местах расположения золота или запасов нефти, впоследствии скупит эти богатые земучастки, как только заработает Зе-рынок земли. А он заработает с июля 2021-го. Очень скоро богатые недра Украины принадлежать ей не будут.

Стоит отметить, что геологоразведочный институт, который является стратегическим предприятием, ранее входил в перечень объектов, не подлежащих приватизации. Но Кабмин Шмыгаля принял решение о приватизации четырёх предприятий, которые принадлежат к сфере управления Государственной службы геологии и недр Украины. Это Украинский государственный геологоразведочный институт, о котором я говорил выше, Черноморское государственное региональное геологическое предприятие, Восточное государственное региональное геологическое предприятие, государственное предприятие «Янтарь Украины».

«Официальная» отмазка «слуг» народа в распродаже стратегических объектов, деятельность которых связана с использованием природных ресурсов и национальной безопасностью, – их убыточность, налоговая, кредиторская задолженности и долги по заработной плате.

Для Зеленского не важны развитие науки и промышленности, а также сохранение в госсосбтвенности природных богатств. Прозападному Зе-шуту нужны только деньги. По схеме либерального Чубайса «слуга» народа грабит население «незалежной» и уничтожает остатки государства. Зеленский – настоящий оккупант Украины.

Власть имущие мошенники заявляют, что большая приватизация поднимет экономику страны и привлечёт на Украину инвесторов. Но на самом деле приватизация выгодна отдельным лицам (олигархам) или группе лиц.

Зе-банда готовит к приватизации ещё одно стратегическое предприятие – одну из крупнейших энергетических компаний Украины «Центрэнерго». Зеленский действительно действует по чубайсовской методичке. Ведь мы помним, как реформа Чубайса привела к тому, что производители электричества и другие инфраструктурные объекты в России оказались в собственности иностранных компаний.

Но не Чубайсом единым вдохновляется Зе-комик, ставший волком в овечьей шкуре. Напомню, что ваучерную приватизацию в «незалежной» в 1992 году начал её первый президент Леонид Кравчук, который и по сей день льёт воду на мельницу Запада. В 1993 году украинцы впервые услышали о приватизационных ваучерах, получив которые в «Ощадбанке», каждый мог стать собственником одной пятидесятидвухмиллионной части всенародного достояния. К слову, одним из лозунгов большой приватизации Зеленского также является «передача» госсобственности народу.

В лихие 90-е украинское население было обмануто, ценные ваучеры (стоимость одного составляла 10 млн 50 тысяч крб) скупались у людей за копейки. А после этого появились «красные директора» и «новые украинцы», которые убедили работяг вложить ваучеры в акции собственных предприятий, став впоследствии их реальными собственниками. Олигархи завладели фабриками, заводами и заведениями соцкультбыта.

Как и в России, стараниями идеолога приватизации – либерала Чубайса, приватизация в «незалежной» нанесла колоссальный ущерб экономике Украины и породила в ней коррупцию. Сам Чубайс позже признался, что приватизация не была экономически выгодным проектом, ему и его своре нужно было убить в России коммунизм. Каждый проданный завод – это построение бандитского капитализма, и, по сути, – гвоздь в крышку гроба России.

Чубайс сделал нерентабельным любое производство в Российской Федерации. Позднее «Нанотолий» признался, что целенаправленно врал народу о «светлом будущем», потому что иначе невозможно было заставить россиян принять приватизацию. И сегодня Зеленский идёт по стопам Чубайса, добивая украинскую экономику и государственность.

Пан Зе подло обманывает украинцев, превращая их в рабов на пока ещё своей земле. Для «слуги» народа приватизация – это борьба за власть. Зе-шут хочет сформировать группу поддержки, которая будет финансировать Зе-банду на ключевых государственных постах. Зеленский понимает, что пришёл к власти случайно, и так же внезапно он может «слететь» с президентского трона.

Поэтому Зе-президент создаёт для себя тыл в лице олигархов, которым по дешёвке распродаст Украину. Масштаб национальной катастрофы, которую вершит в «незалежной» Зеленский, грандиозный.

Хочу подчеркнуть, что от приватизационного беспредела, который устроил Чубайс, Россию спас Путин, отодвинувший «Нанотолия» от управления страной. И я уверен, что именно Владимир Путин – лидер Большой России – спасёт украинское население, промышленность и стратегические объекты от большой распродажи/приватизации Зеленского.