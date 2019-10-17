Рада решила поощрять стукачей материально

17.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинский парламент принял закон, предусматривающий финансовое поощрение, защиту и всестороннюю поддержку доносчиков.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект № 1010 «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» в отношении обличителей коррупции» представила депутат от «Слуги народа» Галина Янченко.

«Почему этот законопроект для нас критически важен? Мы понимаем, что коррупция стала чрезвычайно большой проблемой для всего общества, и правоохранительные органы не в состоянии самостоятельно её преодолеть. Поэтому мы вводим дополнительную юридическую защиту и гарантии для обличителей, чтобы они также могли стать активными участниками раскрытия наибольших коррупционных схем на Украине.

В этом законопроекте установлено не только вознаграждение для обличителей, но и целый ряд гарантий. Речь идёт о возможности предоставлять информацию анонимно, о правовой и психологической поддержке обличителей, о защите их трудовых прав, и даже предоставление охраны им и их близким в случае необходимости», – сказала депутат.

Также она подчеркнув, что для доносителей предусматривается финансовое вознаграждение в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления.

С резкой критикой законопроекта выступил народный депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко, отметивший, что этот законопроект не только противоречит европейским нормам, но и создаёт очередной правоохранительный орган с силовыми функциями.

«Партия «Батькивщина» поддерживает желание президента ввести в законодательно поле понятие «обличитель». Но, к сожалению, так, как определено понятие обличителя сегодня – это закон не об обличителях, а о стукачах. И в этом огромная разница.

Обличитель, соответственно с международными нормами – это человек, который работает внутри системы, и которой доподлинно известно о фактах совершения коррупции, а не тот гражданский активист, который проходит мимо дома, к примеру, таможенника, и говорит, что это коррупционер. Именно поэтому обличитель и имеет гарантии – он внутри системы, он знает и имеет риски.

Этим законом создаётся, по сути, ещё один силовой орган, с соответствующими силовыми функциями. То есть мы снова плодим какие-то непонятные органы с непонятными статусами, которые будут исполнять какие-то непонятные функции», – возмутился Власенко.

В ходе голосования документ поддержали 257 из 397 присутствующих народных депутатов.

Напомним, ранее украинский политолог Михаил Погребинский объяснил, почему такой закон может иметь трагические последствия.