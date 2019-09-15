Зеленский превращает Украину в страну доносов и стукачей

15.09.2019, Киев, Игорь Петров

Принятие в Верховной Раде силами команды Владимира Зеленского в первом чтении закона о денежном поощрении доносящих о коррупционных деяниях – ошибка, которая может иметь трагические последствия.

Об этом в эфире NewsOne заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Когда умер Сталин, я был в первом классе. Доносы были, и потом тоже. Это было, но моральные нормы, которые считались обязательными в той жизни, в которой я жил, они предполагали, что, если ты сделал чего-то такое нехорошее, то не рассказывай об этом никому.

Это невозможно даже посоветовать публично – «ребята, пишите доносы», это было вне вообще всего, а сейчас, оказывается, это возможно.

Значит, мы живем в такое время, когда действуют законы рынка и тогда, оказывается, добиться успеха таким образом – нормально.

Что касается этой десятины или пяти процентов, которую можно получить. Мне кажется, что проблема не в том, что «нет информации – кто коррупционер». Её более чем достаточно.

Нет необходимости провоцировать людей. Это типичная история – напишите донос на вашего конкурента, именно конкурента. Поэтому публично завести систему – «если вы на кого-то указали, то получите 5%», мне кажется, неправильно», – заявил Погребинский.