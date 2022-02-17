Рада решила выпустить из тюрем боевиков-карателей

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Новости Украины

Верховная рада приняла в первом чтении закон об амнистии преступников и атошников в честь 30-летия «независимости» Украины.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат Игорь Фрис. Так, целью законопроекта является досрочное освобождение и амнистия части заключённых, в первую очередь националистов и участников войны против Донбасса.

«Страна должна быть гуманной. С 2017 года мы должны каждый год голосовать за закон об амнистии, но амнистии нет… Законопроект расширяет действие амнистии по некоторым видам преступлений не только на участников «АТО», а на всех людей, которые защищали суверенитет и территориальную целостность нашей страны», – сказал Фрис.

При этом парламентарий подчеркнул, что амнистия не будет распространяться на совершивших тяжкие преступления.

В ходе голосования документ законопроект был принят за основу и направился на дальнейшую доработку.

Отметим, что амнистия происходит на фоне обострения как на международной арене, так и в Донбассе. Так, накануне в Киеве сообщили, что украинское руководство готовится к морскому десанту в ДНР.