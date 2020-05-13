Рада с воодушевлением продлила запрет российских сайтов – блогеры уже смеются над Зеленским

13.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада поддержала постановление №3319 о поддержке решения СНБО о продлении санкций против «ВКонтакте», «Одноклассников», «Яндекса» и других российских интернет-ресурсов.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представляя документ, спикер Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что данное постановление не в компетенции парламента – СНБО уже одобрила соответствующее решение и направила его на подпись президенту. Однако украинские депутаты всё равно решили внести свою лепту в эту русофобскую вакханалию.

О «сути документа» рассказал депутат от «Голоса» Роман Лозинский.

«8 апреля более месяца назад было зарегистрировано постановление о продолжении санкций, задолго до решения СНБО. Больше месяца назад мы обратились к службе безопасности Украины, и эти решения начали готовиться. Санкции завершают своё действие через неделю и 4 часа, это время осталось для подписи президента.

Нам сейчас в этом зале нужно объединиться. 156 депутатов со всех фракций и групп, кроме одной, подписали обращение, чтобы мы приняли это решение. Я благодарен, что все фракции и группы присоединились к этой инициативе нашей команды, и сейчас мы вместе с СБУ, СНБО, все вместе должны поставить жирную точку в этой истории, мы должны забрать из рук России её кибероружие. Мы должны продолжить санкции по отношению к российским социальным сетям и других российских сервисов», – призвал грантоед.

В свою очередь, одиозная русофобка из фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко возложила ответственность за «ватный реванш» на нынешнюю власть.

«То, что происходит сейчас – это не просто ползучий реванш, не просто победобесие на телевизионных каналах пятой колонны Кремля. У нас теперь Наталия Поклонская, которая имела непосредственное отношение к аресту члена нашей фракции – Ахтема Чийгоза. Она раздаёт интервью, которое не просто в YouTube демонстрируют, а также демонстрируют на телевизионных каналах, принимая оттуда цитаты.

Это ваша ответственность «слуги», это ваша ответственность за то, что вы разрешаете сегодня телеканалу «Звезда» лазить по Майдану, российским теле-помойкам демонстрироваться на наших телеканалах, и если вы говорите про то, что СНБО принял такое решение, то почему Зеленский его не подписывает?» – негодовала она.

В ходе голосования документ поддержали 248 парламентариев из 333 присутствующих, русофобская инициатива была полностью одобрена.

Кроме того, на заседании Совета национальной безопасности и обороны также было принято решение о продлении запрета. Соответствующий документ был передан на подпись Зеленскому.

«По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительных мероприятий (санкций) принято.

Этим решением, среди прочего, предусматривается применение ограничительных мер (санкций) в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» и других.

С целью введения в действие принятого решения соответствующий проект Указа Президента Украины передан в Офис Президента Украины», – сообщает пресс-служба СНБО в «Facebook».

Решение прокомментировал экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

«С точки зрения нацбезопасности продление Радой запрета на российские соцсети является немощной глупостью. Существует масса других сетей и мессенджеров, через которые украинцы могут общаться с родственниками в РФ. Зато Украина теряет заработки на рекламе и возможности информационного влияния в ВК и Однокласниках, до сих пор любимых многими украинцами. Запрет площадок коммуникации вместо использования в своих интересах – есть практика архаичных авторитарных режимов, недостаточно разумных, чтобы идти в ногу со временем», – написал он на своей странице в «Facebook»

В свою очередь, киевский правозащитник Владимир Чемерис возмутился двойными стандартами Владимира Зеленского.

«Завтра президент выложит указ о продолжении запрета на «ВКонтакте» и «Одноклассники», а «патриоты» требуют закрыть «Телеграм».

«Я как президент не могу открывать или закрывать сайты» – сказал Зеленский в ответ на вопрос одиозного сайта «Миротворец».

Деятельность этого сайта хотя бы прямо нарушает украинское законодательство о защите персональных данных.

Президент прав. К его полномочиям закрытие сайтов не относится.

Еще год назад, вступив в должность президента, Зеленский отменил ряд указов своих предшественников, которые, по его мнению, противоречили законодательству. Но отменить неконституционный указ Порошенко, изданный к тому же, по словам самого Зеленского, с превышением президентских полномочий, почему-то забыл.

А завтра, вопреки законодательству и своим словам, этот указ Порошенко продлит.

Такое явное следование Зеленского курсу Порошенко на установление цензуры и подавление свободы слова побуждает «патриотов» творчески развивать и расширять запреты.

Если и дальше так пойдет, на Украине будет запрещена любая иная мысль и слово, которое не совпадает с официальной пропагандой. А украинцам оставят только несколько правильных телеканалов, интернет-сайтов, фильмов, книг и песен, которые будет разрешено смотреть и слушать», – написал Чемерис в соцсети.