Рада требует дать «героя Украины» боевикам денацифицированной на Брянщине ДРГ

24.02.2023 21:29
  (Мск) 
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина


Верховная рада направила президенту Украины депутатский запрос о присвоении звания «герой Украины» боевикам украинской ДРГ, ликвидированной 25 декабря при попытке проникновения на территорию Брянской области.

Инициативу поддержали 256 парламентариев из 226 необходимых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада направила президенту Украины депутатский запрос о присвоении звания «герой Украины» боевикам украинской...

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«Депутатский запрос Дмитрия Черного к президенту Украины о присвоении звания «Герой Украины» посмертно погибшим 25 декабря 2022 года участникам украинской диверсионно-разведывательной группы Юрию Горовцю, позывной «Святоша», Максиму Михайлову, позывной «Непийпиво», Тарасу Карпюку, позывной «Тарасий», Богдану Лягову, позывной «Аполлон», – объявил спикер Рады.

Напомним, ликвидированные боевики были вооружены немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer и оснащены приборами навигации. Кроме того, при них были четыре взрывных устройства на 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

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