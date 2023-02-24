Рада требует дать «героя Украины» боевикам денацифицированной на Брянщине ДРГ

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Верховная рада направила президенту Украины депутатский запрос о присвоении звания «герой Украины» боевикам украинской ДРГ, ликвидированной 25 декабря при попытке проникновения на территорию Брянской области.

Инициативу поддержали 256 парламентариев из 226 необходимых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Депутатский запрос Дмитрия Черного к президенту Украины о присвоении звания «Герой Украины» посмертно погибшим 25 декабря 2022 года участникам украинской диверсионно-разведывательной группы Юрию Горовцю, позывной «Святоша», Максиму Михайлову, позывной «Непийпиво», Тарасу Карпюку, позывной «Тарасий», Богдану Лягову, позывной «Аполлон», – объявил спикер Рады.

Напомним, ликвидированные боевики были вооружены немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer и оснащены приборами навигации. Кроме того, при них были четыре взрывных устройства на 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.