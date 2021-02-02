Рада установила день памяти украинцев, спасавших евреев от Холокоста – первым оказался Шухевич

02.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял постановление, устанавливающее 14 мая Днём памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Согласно документу, Украинским институтом национальной памяти будет подготовлен список лиц, «которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Второй мировой войны».

В то же время Министерству образования и науки рекомендовано включать темы, посвященные новому Дню памяти, в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в учреждениях высшего образования.

В пояснительной записке к постановлению указано, что «на Украине помощь евреям была намного сложнее и опаснее по сравнению с другими местами оккупированной Европы».

В ходе рассмотрения документа депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская объявила одним из таких «спасителей» гитлеровского коллаборанта и нациста Романа Шухевича.

«Мне жаль, что мы только на тридцатом году нашей независимости до этого доросли, потому что это про зрелость всех нас и нашей политической нации – знать о тех людях, что творили историю.

И представьте себе, какая мощь у народа, который, пройдя три голодомора, фактически геноцида, имел силу и мужество протягивать руку и помогать людям, которые были рядом.

Кстати, я хочу в этом зале напомнить о человеке, который многих раздражает и многих объединяет, потому что – это наша история. Роман Шухевич, чья семья спасла еврейскую семью, а именно семилетнюю девочку Ирину Райхенберг. И когда жену Романа Шухевича всё-таки забрали в Гестапо, друг Романа смог сделать документы отдать девочку в приют, где она и выжила. И таких примеров по Украине тысячи и миллионы», – заявила не краснея она.

Однако депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский объявил заявление Бобровской ложью и спекуляцией.

«Безусловно, я призываю вас поддержать этот законопроект и почтить память каждого украинца, кто помогал сохранить жизни жертвам Холокоста. Но я внезапно услышал, что семья офицера немецкого «Абвера» Шухевича якобы помогала какой-то еврейской девочке. Это миф и ложь, и она порочит саму мысль, она спекулирует на этом постановлении», – возмутился парламентарий.

После чего в ходе голосования постановление поддержали 344 депутата из 372 присутствующих, решение было принято.

Напомним, ранее в первый день 2021 года в городах Украины прошли традиционные факельные шествия, посвященные 112-й годовщине со дня рождения гитлеровского коллаборанта и главаря одного из крыльев ОУН Степана Бандеры. А за несколько дней до этого в Киеве в Национальном музее истории Украины проходит выставка, посвящённая 130-летию нацистского коллаборациониста Андрея Мельника.

Также отметим, что накануне глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обвинил Украину в антисемитизме, популяризации нацизма и способствованию возвращения ультраправых настроений.