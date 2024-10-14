Рада устроила трёхчасовую пиар-акцию за понижение налогов – специально ради их повышения

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Верховная рада более десяти раз провалила голосование за отмену повышенных налогов.

Речь идёт о скандальном повышении военного сбора, принятом парламентом 10 октября, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако за выходные разные депутаты внесли 11 проектов постановления, требующих отменить повышение налогов. Ради голосований даже собрали внеочередное заседание Верховной рады.

Тем не менее, парламентского большинства в зале не набралось с самого начала. Депутат Сергей Власенко даже заявил, что начинать заседание без большинства – незаконно.

«На самом деле то, что в зале нет 226 – это не хорошо и не плохо, потому что хорошо, и плохо – это субъективная история. Но то, что в зале нет 226 это неконституционно. Потому что есть абсолютно четкое решение Конституционного суда по этому поводу, которое говорит о том, что заседание требует 226 человек. То есть, такое количество людей, которое может обеспечить положительное голосование. К сожалению, в зале нет 226, и это у нас не сессионное заседание Рады, это собрание народных депутатов, чтобы поговорить», – сказал Власенко.

Тем не менее, это депутатов не остановило, и парламент воюющей страны продолжил три часа делать вид, что работает.

Разумеется, повышение налогов никто отменять не стал. Под конец заседания в зале оставалось едва ли два десятка депутатов – тех, кто продолжал пиарится с трибуны, а остальные разошлись по своим делам.