Рада вернулась к инициативе пустить Украину с молотка

15.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Из-за нехватки бюджета украинский парламент рассмотрит законопроект о разблокировке «большой приватизации», которая была приостановлена из-за пандемии.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявила советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комитет экономического развития присоединяется к просьбе рассмотреть на этой неделе законопроект №4543 о разблокировке «большой приватизации». В начале 2021 года мы из-за пандемии запретили проведение аукционов «большой приватизации», потому что наша гипотеза заключалась в том, что стоимость активов во время пандемии существенно упадёт.

Но практика показала, что спрос на активы на Украине остаётся высоким. В прошлом году Фонд госимущества приватизировал отель «Днепро» за один миллиард гривен. Мы с вами начали разгосударствование спиртовой отрасли, и заработали на этом один миллиард гривен для бюджета», – сказала она.

Пидласа подчеркнула, что из-за слабости украинского бюджета необходимо срочно начать распродажу ряда крупных предприятий.

«Эта практика должна продолжаться и в 2021 году, потому что мы запланировали прибыль от приватизации на уровне 12 миллиардов гривен в госбюджете.

Вы все прекрасно знаете, что поступления от приватизации финансируют дефицит государственного бюджета. И если они будут меньше 9 миллиардов – нам всем придётся больше одалживать на внутреннем и внешнем рынках. Поэтому вопрос срочный, Фонд госимущества уже готов начать подготовку к приватизации «President Hotel», ОГКХ и завода «Большевик», как только законопроект №4543 вступит в силу», – добавила депутат.