Ещё одна грандиозная афера начинается на Украине

05.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Вокзалы в Киеве, Виннице, Николаеве, Днепре, Харькове и Чопе готовятся к передаче в концессию. Первые конкурсы планируют провести уже в 2021 году. Власти уверяют, что от этого возрастут доходы в бюджет, будут оптимизированы штаты, а пассажиров ждет улучшение сервиса. Однако эксперты не верят чиновникам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытка передать вокзалы «Укрзализницы» в концессию закончится тем же, чем закончилась попытка сдавать в аренду вагоны-рестораны, которые оказались нерентабельными. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт общественной кампании «ЕвроПатруль» Вячеслав Коновалов.

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«Вполне возможно, на первых порах все будет красиво. Сделают образцово-показательную концессию. Отдают в нее Киевский вокзал, например. А потом выяснится что есть определенные проблемки, надо их дополнительно финансировать.

Типичная история – сдача в аренду вагонов-ресторанов. Была определена ее стоимость, частники решили взять в аренду, а через полмесяца выясняется, что почему-то чиновники забыли включить в стоимость аренды помывку вагонов, билеты для персонала ресторана и пр. За это надо еще доплачивать. В результате стоимость существенно выросла. Через пару месяцев уже никто никуда не ехал. И таких подводных камней очень много», – сказал эксперт.

Момент для сдачи вокзалов в концессию выбран неудачно. Украинская приватизация на практике часто означает просто разграбление объектов. Об этом заявил директор консалтинговой компании William Invest Expert Виктор Медведь.

«В этом году начинается приватизация земли. Продолжается малая приватизация. Приватизируется спиртовая отрасль. Хотят запустить на рынок некоторые объекты большой приватизации. Система кредитования не работает, ее нет. Соответственно, есть профицит государственных объектов и ограниченное количество покупателей. К чему это приводит? Мы видим по малой приватизации. Можно и хвастать результатами приватизации спиртовой отрасли, где, чтобы построить маленький цех нужно 100 миллионов, а они самый лучший объект приватизируют за 100 миллионов, а средняя цена 25-30 миллионов. За 25-30 миллионов по сегодняшним требованиям государство недополучает в 20-30 раз по каждому из объектов.

К чему привела первая волна приватизации 90-х годов? Все объекты, где был цветной металл, были куплены, и в течение 3-4 месяцев порезаны на металлолом. Дальше остается здание, которое продать невозможно. Оно разрушатся. Теперь перед государством стоит вопрос – нужно выделять деньги на рекультивацию данных земель из госбюджета, миллиарды гривен, чтобы после такой приватизации хотя бы землю привести в порядок. Поэтому я считаю, что ни концессия в этом году, ни большая приватизация не должна проводиться таким образом», – сказал Виктор Медведь.