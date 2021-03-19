Рада выписала индульгенцию производителям вакцин за последствия прививок

19.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял закон, освобождающий производителей антиковидных вакцин от ответственности за неблагоприятные последствия прививок.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Этот закон необходим для того, чтобы Украина смогла бесплатно получить вакцины в рамках европейской программы вакцинирования для бедных стран COVAX.

«С учетом обстоятельств, при которых были разработаны вакцины для профилактики COVID-19, что сегодня применяются в рамках разрешения на экстренное применение для борьбы с пандемией, участники механизма COVAX соглашаются освободить производителей вакцин от ответственности за определенные риски, которые могут возникнуть в результате применения этих вакцин. Законопроект разработан для обеспечения возможности выполнения данного требования получения Украиной вакцины в рамках механизма COVAX», – говорится в пояснительной записке к документу.

При этом от ответственности освобождаются производитель и/или владелец регистрационного удостоверения за любые последствия, связанные с COVID-вакцинами, а также медицинские работники, привлеченные к вакцинации.

Рассмотрели законопроект без обсуждений. По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, из-за того, что все фракции согласились с необходимостью принятия этого документа. Тем не менее, в ходе голосования законопроект поддержали только 236 депутатов из 305 присутствующих, документ был принят во втором чтении и в целом.

Закон вступит в силу после опубликования и будет действовать в течение четырех лет.

Напомним, ранее в Киеве признались, что в Европе брезгуют даже оригиналом вакцины, индийский аналог которой, рассчитанный на страны третьего мира, неизвестно по какой цене покупает Украина.